Refinada… velocidadVision BMW Alpina

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Visión… contemporánea. El Vision BMW Alpina, desvelado en el famoso ‘Concorso d´Eleganza Villa d´Este’, es un escrupuloso estudio estilístico que anuncia un nuevo capítulo para una marca definida por su capacidad extrema, sofisticación y dominio del rendimiento trufado en confort.

Para Adrian van Hooydonk, director de Diseño de BMW, «Alpina siempre ha representado una específica idea de refinado rendimiento, donde la velocidad y el confort son ambiciones complementarias». La forma… de la velocidad. El Vision Alpina de la ‘Bayerische’ resulta ser una respetuosa interpretación del legado de la marca, moldeada por los instintos creativos más contemporáneos. Con 5,20 metros de longitud, luce una imponente presencia: ancho, bajo y seguro de sí mismo con, además, una alargada y marcadamente inclinada línea «techo coupè»; una forma que transmite inmediatamente tanto velocidad como la capacidad de acomodar confortablemente a cuatro adultos. Una mecánica V8 impulsa la experiencia, ajustado para producir los característicos sonidos —musicalidad— del escape Alpina: ricos y profundos a baja velocidad… sonoros a altas revoluciones.

El frontal se caracteriza por unos potentes volúmenes y una inclinada postura hacia delante, prometiendo velocidad… sin exageraciones: el morro de tiburón reinterpreta la parrilla de ‘riñón’ típica de BMW a modo de escultura tridimensional, que acaba por marcar la forma del coche, enmarcando el ambiente de la marca con discreta confianza. A partir del morro de tiburón, el exterior se organiza en torno a un único eje visual: la línea de velocidad. Partiendo de las esquinas inferiores delanteras, con una inclinación de seis grados, recorre el lateral de la carrocería envolviendo la zaga, lo suficientemente asertiva como para sugerir movimiento, tan controlado para seguir manteniendo la elegancia. «Segunda lectura». Los sutiles detalles secundarios reclaman la atención, sin tampoco exigirla: este principio de «segunda lectura» impregna tdo el Vision BMW Alpina. Las líneas decorativas forman parte del leguaje Alpina desde 1974: en este Vision BMW, las líneas lucen ahora simplificadamente modernizadas, pintadas en el lateral de la carrocería bajo la capa transparente: un gesto discreto que refleja cómo los característicos detalles de la marca pueden adaptarse a lo que está por venir… También las superficies orientadas hacia el interior se tratan con especial cuidado, con un acabado en tono metálico oscuro; un enfoque inspirado en el BMW 507, que utilizaba el cromo únicamente en el interior de sus parrillas renales.Incluso el morro de tiburón captura la misma sofisticación de «segunda lectura»: las superficies interiores presentan un característico gráfico ‘Deco-line’ a escala fina, mientras que un perímetro oculta y suavemente retroiluminado lo revela sólo cuando está activo.

Un tono blanco cálido ‘ilumina’ las luces de circulación diurno, perfilando el contorno de las parrillas, inspiradas en el amanecer sobre los Alpes bávaros; a la vez que los cristales iluminados de corte nítido acaban por añadir un toque preciso dentro de las esbeltas luces. Se mantiene el escape elíptico de cuatro tubos, al igual que la inscripción «ALPINA» reinterpretada como un elemento de metal mecanizado y pulido en el faldón inferior delantero. Las llantas (22 pulgadas delante, 23 pulgadas detrás) lucen un diseño de 20 radios, inalterable en Alpina desde 1971. Para que nada falte en el imaginario Alpina, los discretos detalles artesanales, están perfectamente pensados: una costura en puente inspirada en el pespunteado a mano del volante tórico, luce ‘moderadamente’ los tradicionales colores azul y verde; mientras que para los componentes metálicos se ha utilizado una técnica de biselado inspirada en la relojería, combinando acabados satinados y pulidos. El cristal transparente se reserva para los mandos que determinan el comportamiento dinámico del automóvil, lo que subraya —una vez más— el valor que BMW Alpina otorga a la propia experiencia de conducción. El ‘Panoramic iDrive’, incluida la nueva pantalla del acompañante, se extiende a lo largo del salpicadero con interfaz específicamente diseñado para Alpina: los tradicionales azul y verde van intensificándose a medida que el conductor pasa de Comfort+ al modo Speed en la pantalla frontal ‘Panoramic Vision’.

«Un conductor cómodo… es un conductor más rápido». Así concibió, desde el principio, Burkard Bovensiepen el fundador de Alpina la filosofía productiva de la marca, que hoy sigue escrupulosamente vigente en un despacioso -y artesanal- habitáculo, realizado con materiales de primera calidad y cuidados volúmenes arquitectónicos. BMW