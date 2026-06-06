HC25: en clave… de ‘Cavallino Rampante’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Roadster… incondicional. Un deportivo V8 con motor central-trasero de combustión interna herencia F8 Spider (arquitectura, chasis y motorización térmica), con lo que el HC25 pasa a engrosar el segmento más exclusivo en los catálogos de Ferrari, reservado a piezas únicas, concebidas y realizadas a partir de las peticiones específicas de un cliente, alcanzando así la máxima expresión de personalización ofrecida por el ‘Cavallino Rampante’.

Aunque ‘asentado’ sobre la plataforma del F8 Spider (el último descapotable de Ferrari animado con el V8 turbo sin hibridación central-trasero), el HC25 se distancia claramente de él: voluptuoso y sensual lenguaje visual; musculados pasos de rueda, evocadores incluso de ciertos rasgos estéticos del F80. De esta forma, este nuevo ‘One-Off’ puede muy bien entenderse como un nexo ideal que abrocha el capítulo de la cónica plataforma V8 central-trasero anticipando, eso también, el futuro rumbo estilístico emprendido por Ferrari con sus representativos modelos 12Cilindri y el F80: superficies puras y limpias, definidas por flancos verticales delimitados por crestas precisas, líneas tensas y trazos geométricos que acaban por convivir en perfecta armonía, con la sensualidad inherente a las transiciones volumétricas características en ‘Il Cavallino’. Consecuentemente, el HC25 destaca por su impronta gráfica: su configuración de doble volumen genera una suerte de juego visual donde las secciones delantera y trasera se perciben como dos cuerpos diferenciados, unidos por una envolvente banda central tridimensional; elemento que se manifiesta a modo de cinta funcional en negro, integrando las principales necesidades del sistema térmico, canalizando la entrada de aire hacia los radiadores, facilitando la evacuación del calor del grupo motopropulsor… auténtico corazón del vehículo. Potente y decidida… la estética del HC25. El perfil lateral adquiere aquí especial dinamismo gracias a la moldura ‘en flecha’, que nace en la base de las ruedas zagueras y avanza hacia el frontal, curvándose verticalmente sobre la puerta hasta alcanzar la esculpida manilla para volver a regresar hacia atrás, integrándose con la luneta posterior; un trazo que enfatiza la ‘musculatura’ trasera, generando un efecto visual de empuje que proyecta la carrocería hacia delante. Incluso la manilla de la puerta, lejos de una solución convencional, se integra en una larga banda de aluminio fresado a partir de un bloque macizo, emergiendo tal cual un puente estructural entre ambos flancos de la carrocería, separados por la característica banda negra central. Cuidadosamente estudiado en sus proporciones para minimizar el impacto visual de las superficies acristaladas, a la vez que se rebaja ópticamente la silueta del coche: faros delanteros específicos para el HC25, adoptan unos módulos inéditos en los catálogos de Ferrari, que se traducen en una óptica extremadamente fina, con una muesca central que ‘dialoga’ visualmente con la firma dividida de los pilotos traseros. También por primera vez, las luces diurnas (DRL) están posicionadas verticalmente, aprovechando el borde de los pasos de rueda, adoptando una distintiva forma de ‘boomerang’. Las llantas redondean el conjunto haciendo gala de un audaz diseño: configuración de cinco radios realzando la corona exterior diamantada, acentuada por un doble vaciado en el canal externo que amplifica visualmente las 20 pulgadas de diámetro; a la vez que los finos radios muestran un acabado oscuro, que refuerza la sensación de ligereza y potencia.

Proyectos especiales

Cada “Ferrari One-Off”, es un vehículo único desarrollado ‘a la carta’ según los gustos del cliente y en estrecha colaboración con un equipo especial del ‘Ferrari Design Studio’: tras la definición del concepto, y los elementos estilísticos, se elaboran unos detallados planos técnicos y se realiza una maqueta a escala, como paso previo al arranque de la construcción del modelo.



Un par de años después… nacerá en Maranello un Ferrari irrepetible, orgulloso de portar el emblema de ‘Il Cavallino Rampante’.