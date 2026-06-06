BMW Vision K18: conceptual…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Pasión… sin concesiones. La Vision K18 es sinónimo de pasión sin concesiones, rendimiento de confianza en largas distancias y una acusada presencia visual. Los viajes de larga distancia se ‘re-imaginan’ como una suerte de experiencia sensual: la emoción es fundamental… el rendimiento la clave; la Vision K18 encarna la ambición de BMW Motorrad por combinar la excelencia técnica con el atractivo emocional, haciendo que el rendimiento no sólo sea medible, sino visiblemente tangible; a la vez que posiciona el motor de 6 cilindros en línea como parte del ADN de la ‘Bayerische’, enviando una clara señal de espíritu pionero: mayor radicalidad y carácter más marcado hasta en el mínimo detalle, toda una inspiración para futuras aplicaciones de producción en serie.

En el corazón del concepto… el tradicional 6 cilindros en línea (1.8 litros) que, en ‘clave de bóveda’ estética y técnica, da forma a toda la apariencia y, a la vez, punto de partida de la Vision; icónica unidad de potencia en BMW: sinónimo de autoridad, suavidad de marcha y carácter dinámico durante décadas: También ahora, ha proporcionado el impulso para replantear el vehículo desde cero, con el tren de transmisión un elemento visible: la tecnología se revela deliberadamente, las proporciones se subordinan al motor y el rendimiento se hace tangible como una auténtica obra de arte de la ingeniería. Incluso la silueta, llamativamente alargada, sigue esta lógica, mientras su ‘línea de vuelo’ se inspira en aeronaves de alta velocidad como el Concorde, logrando una apariencia que transmite dinamismo… hasta en parado. Los actuales modelos de 6 cilindros en BMW Motorrad se encuadran en el segmento ‘Touring’, concebidos para ofrecer confianza y comodidad en viajes largos. En consecuencia, el diseño sigue un lenguaje escultural y alargado de inspiración aeronáutica: las amplias carrocerías como los fuselajes de los aviones rápidos acaban formando una base clara y serena de la que los componentes técnicamente necesarios ‘sobresalen’ deliberadamente; de forma que las generosas superficies de la carrocería se combinan con una ‘visible’ tecnología compleja, aderezada con recortes y aberturas de gran precisión gráfica, un principio que se refuerza por las claras referencias al motor de 6 cilindros en línea: seis tomas de aire, seis tubos de escape y seis faros LED, evocando visualmente la excepcional arquitectura mecánica. Las piezas de la carrocería moldeadas a mano, así como una suspensión de descenso hidráulico… subrayan el exclusivo carácter ‘visionario’.