Diario de León

BMW Vision K18: conceptual…

Una moto conceptual única que ofrece la visión segura de una innovadora expresión de lujoso rendimiento dinámico.

Carrocería modelada a mano, escultural y alargado lenguaje estético inspirado en la aeronáutica de alta velocidad .

Carrocería modelada a mano, escultural y alargado lenguaje estético inspirado en la aeronáutica de alta velocidad .BMW

Publicado por
Javier F. Zardón

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Pasión… sin concesiones. La Vision K18 es sinónimo de pasión sin concesiones, rendimiento de confianza en largas distancias y una acusada presencia visual. Los viajes de larga distancia se ‘re-imaginan’ como una suerte de experiencia sensual: la emoción es fundamental… el rendimiento la clave; la Vision K18 encarna la ambición de BMW Motorrad por combinar la excelencia técnica con el atractivo emocional, haciendo que el rendimiento no sólo sea medible, sino visiblemente tangible; a la vez que posiciona el motor de 6 cilindros en línea como parte del ADN de la ‘Bayerische’, enviando una clara señal de espíritu pionero: mayor radicalidad y carácter más marcado hasta en el mínimo detalle, toda una inspiración para futuras aplicaciones de producción en serie.

En el corazón del concepto… el tradicional 6 cilindros en línea (1.8 litros) que, en ‘clave de bóveda’ estética y técnica, da forma a toda la apariencia y, a la vez, punto de partida de la Vision; icónica unidad de potencia en BMW: sinónimo de autoridad, suavidad de marcha y carácter dinámico durante décadas: También ahora, ha proporcionado el impulso para replantear el vehículo desde cero, con el tren de transmisión un elemento visible: la tecnología se revela deliberadamente, las proporciones se subordinan al motor y el rendimiento se hace tangible como una auténtica obra de arte de la ingeniería. Incluso la silueta, llamativamente alargada, sigue esta lógica, mientras su ‘línea de vuelo’ se inspira en aeronaves de alta velocidad como el Concorde, logrando una apariencia que transmite dinamismo… hasta en parado. Los actuales modelos de 6 cilindros en BMW Motorrad se encuadran en el segmento ‘Touring’, concebidos para ofrecer confianza y comodidad en viajes largos. En consecuencia, el diseño sigue un lenguaje escultural y alargado de inspiración aeronáutica: las amplias carrocerías como los fuselajes de los aviones rápidos acaban formando una base clara y serena de la que los componentes técnicamente necesarios ‘sobresalen’ deliberadamente; de forma que las generosas superficies de la carrocería se combinan con una ‘visible’ tecnología compleja, aderezada con recortes y aberturas de gran precisión gráfica, un principio que se refuerza por las claras referencias al motor de 6 cilindros en línea: seis tomas de aire, seis tubos de escape y seis faros LED, evocando visualmente la excepcional arquitectura mecánica. Las piezas de la carrocería moldeadas a mano, así como una suspensión de descenso hidráulico… subrayan el exclusivo carácter ‘visionario’.

115 x 115 = M 1000 RR

BMW homenajea la célebre ‘Tourist Trophy’ de la Isla de Man: 115 limitadas unidades para los 115 años que cumple este 2026 la exigente TT. La BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man, basada en la versión Competition del modelo básico, combina exclusivos elementos estéticos TT, con un equipamiento cuidadosamente seleccionado y atributos de coleccionista, en consonancia con el ADN de la TT: la tonalidad ‘British Racing Green Uni Matt’ se combina con gráficos específicos TT, representando secciones seleccionadas del ‘Mountain Course’ de la TT —curvas a la izquierda en el lado izquierdo del carenado, curvas a la derecha en el lado derecho—. Una cubierta de la caja de aire realizada en carbono con el trazado de la TT y el logotipo de la carrera; además de otros detalles cuidadosamente colocados y un asiento en acabado Alcantara, que acaban por subrayar el carácter deportivo de la motocicleta. El depósito de aluminio, con detalles gráficos, completa el aspecto premium; además de lucir la numeración fresada de cada unidad (que se entrega con certificado de autenticidad) en la horquilla superior. Durante décadas, el ‘Tourist Trophy’ ha sido sinónimo de una excepcional habilidad de los pilotos, máxima precisión y un extraordinario rendimiento técnico. BMW Motorrad mantiene un estrecho vínculo con esta historia: desde la legendaria victoria firmada por Georg Meier (RS 255 Kompressor, en el TT de 1939, hasta los éxitos actuales con la S 1000 RR y la M 1000 RR; así, la edición limitada retoma este legado, plasmándolo en un modelo de serie limitada, distintivo y exclusivo. Además de Meier en 1939, en 1976 se registraría otro gran éxito: Helmut Dähne, junto con Hans-Otto Butenuth, ganaba la categoría de 1.000 centímetros cúbicos de serie a bordo de la BMW R 90. En 2014, Michael Dunlop marca un significativo avance en la categoría de 1.0 litros con la S 1000 RR. La etapa más reciente de éxitos la marcaría en 2022 Peter Hickman, firmando un triplete: Superbike, Superstock y Senior TT con motor BMW. Para redondear, en 2025, Davey Todd volvería a poner de moda la M 1000 RR con una victoria en Superbike.
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