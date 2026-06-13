Atrevido diseño… innovación inteligente

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

JAVIER F. ZARDÓN

Filosofía… estética. ‘Opposites United’ toda una suerte de diseño filosófico con la que Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D merced al lanzamiento del K4: cinco puertas, espacioso interior, características premium y avanzadas tecnologías.

Su expresivo diseño viene trufado con unas generosas dimensiones exteriores: 4,4 metros de largo y 1,8 de ancho; detrás de los asientos traseros, se dispone de 438 litros de capacidad de carga. También llama la atención una distintiva línea de techo ‘flotante’ y elegantemente trazada hacia el portón trasero. Entre los elementos especialmente distintivos cabe destacar la firma lumínica

‘Star Map’ (inspiración EV9), los tiradores traseros de las puertas ocultos e integrados en el tercer pilar de la carrocería y el exclusivo color ‘Sparkling Yellow’. La versión GT-Line ofrece un aspecto marcadamente deportivo: volante de tres radios con levas para el cambio de marchas, llantas de aleación (17 pulgadas), carcasas de los retrovisores en negro brillante, estribo y molduras en los pasos de rueda. El amplio abanico motorístico del K4 arranca con el gasolina 1.0 T-GDI (115 CV) unido a un cambio manual de 6 velocidades, la versión

‘Mild-Hybrid’ puede combinarse con cambio de 7 velocidades y doble embrague; el motor de gasolina 1.6 T-GDI está disponible con transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades (150 o 180 CV), para finales del presente año 2026 la gama contará con una posibilidad totalmente híbrida. Desde la versión de acceso, la gama K4 incorpora una pantalla panorámica (12,3 pulgadas) que integra la instrumentación, otra pantalla de climatización (5,3 pulgadas) y una tercera pantalla táctil de infoentretenimiento (12,3 pulgadas); mientras el sistema

‘Connected Car Navigation Cockpit’ concentra la navegación, multimedia y el control de los ajustes del coche en una única e intuitiva interfaz. Se ofrecen de serie en todas las versiones el Apple Carplay y Android Auto inalámbricos, con cargador inalámbrico para el teléfono disponible en las versiones más altas de la gama. El confort se refuerza gracias a los asientos delanteros calefactados y ventilados, revestidos con un elegante cuero sintético negro de origen biológico (opcional en el

‘Pack Luxury’). “Con el K4, demostramos cómo nuestros modelos pueden ofrecer un diseño dinámico, innovación y tecnología inteligente, independientemente de su sistema de propulsión”. (Sjoerd Knipping, Director de Operaciones de Kia Europa).