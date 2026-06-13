Personalidad… desde 33.900 euros

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

J. F. Z.

Estilismo… elevado a la séptima potencia. Hasta siete diferentes estilos propone el catálogo del Lexus LBX: desde el Omotenashi, pensado para los más sibaritas, hasta el Urban, concebido para quienes buscan la funcionalidad urbana; incluso el acabado Elegant hace gala de un refinado enfoque y una interesante propuesta de equipamiento.

Precisamente el renovado estilo Elegant se convierte en el gran protagonista de la gama 2026, habida cuenta su interesante equipamiento: soluciones de seguridad y asistencia al estacionamiento, cuadro digital personalizable, sistema multimedia (9,8 pulgadas), navegación con información en tiempo real y asientos de corte deportivo tapizados en cuero sintético con calefacción integrada. Además de ser el más pequeño entre los Lexus, el LBX es pionero en disponer de la plataforma de arquitectura global, para vehículos pequeños, GA-B: excelente comportamiento urbano y sobre todo tipo de carreteras, poniendo de manifiesto los principios fundamentales de la conducción

‘Lexus Driving Signature’, aunado confort y confianza dinámica… en pequeño formato. Lexus no sólo propone para el LBX cualidades de segmentos superiores, también para identificarlo al primer golpe de vista como un modelo de la marca. Premisa bajo la que se ha mejorado, en la gama 2026, el ya de por sí cuidado habitáculo: reducción de cualesquiera ruidos o vibraciones de rodadura y del funcionamiento del motor térmico, merced al empleo de refuerzos, aislantes y cristales con protección acústica.

Estilo Elegant

Adopta una significativa optimización de equipamiento con el fin de seguir siendo la referencia dentro de la gama LBX: equilibrio entre equipamiento y valor percibido.

Luciendo un elegante y sofisticado diseño, a la par que moderno y atrevido; una propuesta centrada en elementos esenciales que acaban por marcar estilo: llantas ‘High Glass’ (18 pulgadas), sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tapicería de cuero sintético ‘Tahara’, cuadro de instrumentos ‘Digital Cockpit’ (12,3 pulgadas), sistema manos libres de apertura y arranque, reconocimiento facial ‘Driver Monitor’, base de carga inductiva para smartphones y un completo sistema multimedia (9,8 pulgadas) con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Igual que el resto de sus hermanos de gama, el LBX Elegant puede escogerse en hasta nueve colores exteriores monotono, que pueden combinarse con las opciones de tapicería en cuero sintético ‘Tahara Dark Coffee’ y ‘Light Beige’ o bien optar por una tapicería de corte confeccionada también en cuero sintético perforado ‘Tahara’ en color negro, asociado al acabado Elegant Black; el cliente puede elegir su tapicería favorita sin sobrecoste alguno.

Las posibilidades opcionales de la paleta exterior, cuentan con dos tonalidades gratuitas: Amarillo Toscano, para los más atrevidos, y Plata Shanghai para quienes prefieran la elegancia de los colores metalizados. El resto de los colores están disponibles por 1.000 euros adicionales.