Mercedes AMG GT: 4 puertas coupé… desde 160.500 euros

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

De Sindelfingen… para el mundo. Mercedes y AMG vuelven a rizar el rizo en clave Coupé de ‘4 huecos’: tres motores axiales de flujo, que rinden hasta 1.169 CV de potencia total, con lo que la firma de Affalterbach —sede del «preparador de culto» de la ‘Estrella Plateada’— se apunta un nuevo tanto… «con enchufe».

El año pasado, el prototipo Concept AMG GT XX —‘alma mater’ de nuestro protagonista— marcó un espectacular récord de conducción / resistencia en el circuito italiano de Nardó: más 40.000 kilómetros en 7 días y 13 horas; literalmente… «la vuelta al mundo en ocho días», pulverizando un total de 25 récords de larga distancia. Así, no resulta aventurado sostener que el nuevo Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé resulta ser una obra maestra tecnológica. Infinidad de innovadoras primicias mundiales proponen a los clientes más rendimiento, emoción y placer al volante… que nunca. Impulsados por un concepto revolucionario; primicia en un vehículo eléctrico de producción en serie: utilización de los llamados motores de flujo axial, dos en el eje trasero y un tercero en el delantero; liberando, entre los tres, hasta 1.169 CV totales. Salpimentado, todo ello, con una batería de alto rendimiento, que no sólo garantiza una generosa potencia sino también disponible repetidamente, junto con una rápida absorción de energía y una alta densidad de potencia. Consecuencia: 2,1 segundos en el ‘sprint’ de cero a cien y 6,4 de cero a doscientos, con paquete opcional de conducción la punta se sitúa en 300 por hora. Programación V8… Para acérrimos amantes de la mecánica V8, el programa de conducción «AMGFORCE Sport+», los traslada a un auténtico espectáculo sonoro V8 de alto rendimiento: tan difícil de describir como impresionante de experimentar; así que, con la activación de este modo, el conductor —¿ocasional ‘piloto’?— se siente como si estuviese ‘al volante’ de un V8 potenciado. También la aerodinámica activa contribuye poderosamente a la optimización del coche: dos elementos ‘Aerokinetics’ y el difusor zaguero de idéntica función. Conducción… profesional. Incluso los pilotos más ambiciosos pueden adaptar aún más la dinámica del coche a su estilo (sobre todo en la velocidad de paso por curva) gracias al modo «AMG Race Engineer»: afinando la agilidad dinámica y ‘catapultando’ la experiencia de conducción… a un nuevo plano.