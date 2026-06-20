Mini: seis elementos… una esencia

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Diseño… experiencia de conducción. En Mini, existen elementos que han venido acompañando a las diferentes generaciones, y que siguen haciendo perfectamente reconocible a nuestro protagonista: rasgos visibles, sensaciones al volante y detalles estilísticos que han conseguido mantenerse incólumes… sin perder un ápice de personalidad.

Desde ‘su más tierna infancia’, Mini apostaría por aplicar una filosofía muy concreta: aprovechar el espacio al máximo sin renunciar a una conducción divertida; la tracción delantera forma parte de esa idea inicial, y se mantiene como uno de los pilares conceptuales del Mini; cuyo planteamiento compacto, unido a una conducción ágil y directa, lo convierten en un perfecto urbanita, escenario donde el tamaño y la maniobrabilidad marcan la diferencia. Más allá del capítulo técnico, la tracción delantera ha ayudado a definir la personalidad de la marca: coches compactos, prácticos y una particular forma de entender la conducción. Hablar de Mini es hacerlo del ‘Go Kart Feeling’, una expresión profusamente utilizada, durante años, por el fabricante para definir una sensación muy concreta al volante: conducción directa, ágil y con ese punto divertido que acaba por convertir cualquier trayecto en una experiencia diferente; convirtiéndose en uno de esos rasgos que no sólo se explican con cifras, sino que se perciben… conduciendo: la respuesta de la dirección, la sensación de cercanía con la carretera o la facilidad de enlazar las curvas forman parte de la identidad que Mini ha mantenido durante generaciones.