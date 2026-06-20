Diario de León

Mini: seis elementos… una esencia

Concretos, visibles y reconocibles. Hay cosas que evolucionan con el tiempo; otras… simplemente forman parte de la identidad de una marca: tracción delantera, ‘Go Kart Feeling’, rayas en el capó, techo multicolor, personalización integral, pantalla circular… única

También… en las carreras. Pocas imágenes tan icónicas como la del Mini Cooper S, con Aaltonen y Liddon, en el Rallye de Montecarlo 1967; las ‘pastillas de jabón’ marcaron su impronta en competición.

También… en las carreras. Pocas imágenes tan icónicas como la del Mini Cooper S, con Aaltonen y Liddon, en el Rallye de Montecarlo 1967; las ‘pastillas de jabón’ marcaron su impronta en competición.MN

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Javier F. Zardón

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Diseño… experiencia de conducción. En Mini, existen elementos que han venido acompañando a las diferentes generaciones, y que siguen haciendo perfectamente reconocible a nuestro protagonista: rasgos visibles, sensaciones al volante y detalles estilísticos que han conseguido mantenerse incólumes… sin perder un ápice de personalidad.

Desde ‘su más tierna infancia’, Mini apostaría por aplicar una filosofía muy concreta: aprovechar el espacio al máximo sin renunciar a una conducción divertida; la tracción delantera forma parte de esa idea inicial, y se mantiene como uno de los pilares conceptuales del Mini; cuyo planteamiento compacto, unido a una conducción ágil y directa, lo convierten en un perfecto urbanita, escenario donde el tamaño y la maniobrabilidad marcan la diferencia. Más allá del capítulo técnico, la tracción delantera ha ayudado a definir la personalidad de la marca: coches compactos, prácticos y una particular forma de entender la conducción. Hablar de Mini es hacerlo del ‘Go Kart Feeling’, una expresión profusamente utilizada, durante años, por el fabricante para definir una sensación muy concreta al volante: conducción directa, ágil y con ese punto divertido que acaba por convertir cualquier trayecto en una experiencia diferente; convirtiéndose en uno de esos rasgos que no sólo se explican con cifras, sino que se perciben… conduciendo: la respuesta de la dirección, la sensación de cercanía con la carretera o la facilidad de enlazar las curvas forman parte de la identidad que Mini ha mantenido durante generaciones.

Rayas… sobre el capó

Dentro del universo Mini, pocas opciones de diseño resultan tan reconocibles como las clásicas rayas sobre el capó que, con el paso de los años, se han convertido en mucho más que un mero elemento decorativo: son toda una seña de identidad visual directamente asociada a la marca; uno de esos detalles capaces de hacer reconocible un Mini… al primer vistazo. Su estética, inspirada en el mundillo de las carreras, y en la más clásica herencia del modelo, encaja —además— con esa idea de diseño expresivo y fácilmente identificable que ha venido acompañando tradicionalmente a la marca. Como también el identitario techo —carrocería roja, techo blanco-; los contrastes de color y, más recientemente, las propuestas multicolor han convertido esa parte del coche en una auténtica firma visual, que no sólo aporta personalidad, sino que también viene a reforzar el diferenciado y creativo carácter definitorio de Mini. El techo multicolor permite transformar completamente la presencia visual del coche, consolidándose como uno de los detalles más característicos dentro de las posibilidades de personalización del vehículo; en Mini, incluso los pequeños detalles forman parte de la experiencia. Más allá del diseño exterior, el fabricante entiende cada coche como una forma de expresión personal: colores de carrocería, tapicerías, acabados interiores y combinaciones estilísticas propician que cada conductor configure su Mini «a la carta». Enfoque que convierte a cada vehículo en algo más personal, haciendo que la experiencia Mini vaya mucho más allá del simple desplazamiento: individualidad forma parte de la esencia, y sigue siendo uno de los elementos más reconocibles de la filosofía Mini.
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