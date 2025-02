Una pica en Viena

Publicado por Cristina Fanjul León Verificado por Creado: Actualizado:

Pilar López Duque ha sido seleccionada de nuevo para competir por el premio Reina Sofía de pintura y escultura, certamen en el que ya ha sido finalista. Lo hace con la obra Tierra Media, una creación que logra envolver al espectador en el universo propio de la artista y arrastrarle hacia un torbellino de emociones que conmueve en la inefabilidad del misterio. En la ocasión anterior, participaba con una de sus obras más reveladoras: Brisa y ternura, de la colección Dicotomías del corazón. Poco antes recibía el premio de pintores y escultores de España con El bosque, una obra en acrílico en la que el oro adquiere un papel principal.

La creadora leonesa expone en estos momentos en la galería Steiner de Viena, considerada una de las más prestigiosas de Austria, punto de encuentro para coleccionistas de arte cualificados y un centro para artistas modernos y reconocidos internacionalmente y se convierte con ello en la creadora que más «picas» en Europa logra en el continente. No es para menos. Pilar López Duque es una virtuosa del arte. El alma que logra imprimir en cada una de sus obras da fe de que no se sirve del talento sino para ponerlo al servicio de la belleza, una idea que parece haber sido desterrada de un mundo dominado por el mercantilismo rápido y la ausencia de trascendencia.

En la capital del que fuera imperio austrohúngaro expone las cuatro obras de su serie sobre el zodiaco: Aries, Acuario, Sagitario y Escorpio, con las que muestrade modo disruptivo la personalidad de cada uno de los signos del zodiaco a través del color y las texturas. «Para mi, el proceso ha sido una epifanía y un desafío», asegura. Pilar López Duque destaca que de la misma manera que Stephen Hawking decía que el universo no solo tiene una historia ni se comporta de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas, así aspira a que ocurra con los cuatro lienzos que ahora se pueden admirar en Viena: «La pretensión es entablar un diálogo con el espectador, para que encuentre en el lenguaje del color su propia identidad».

Revela Pilar que todo forma parte del aprendizaje, que nunca acaba y si el destino de Ulises no era otro que su viaje, ella sabe que el periplo creador es no limitar los encuentros, no cejar en las preguntas ni sentarse para disfrutar con los territorios visitados. «Aprende las reglas como un profesional, para que puedas romperlas como un artista afirmaba Picasso», recuerda al tiempo que subraya que se considera una artista en construcción.