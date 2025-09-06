Cara y cruz de una historia escrita bajo tierra

Publicado por

Redactora jefa Área Exterior y Revista JM Castro Sabero Creado: Actualizado:

Eduardo Urdangaray es un fotoperiodista asturiano con más de tres décadas de oficio, que ha recorrido medio mundo con su cámara, siendo testigo de algunos de los conflictos bélicos más cruentos, como las guerras de Bosnia o Ruanda, o la interminable sangría de Gaza. A esta trayectoria internacional, Urdangaray ha sumado también un intenso trabajo pegado al territorio más cercano, el minero, el que le vio nacer en la cuenca asturiana de Langreo y que le ha llevado por todas las cuencas de España, reflejando los años buenos de trabajo, primero, y el fin de estos, después. Su ingente fototeca minera, formada por decenas de miles de fotografías, se puede ver en la web archivohistoricominero.org, todo un referente para quienes quieran conocer mejor el trabajo y la cultura minera.

Con este bagaje, a Eduardo no le cuesta mas de un segundo distinguir una buena fotografía y al fotógrafo que está detrás. Por eso, cuando conoció el trabajo de Jesús Juárez y de Mauricio Peña supo que se encontraba frente a dos de los referentes en la fotografía minera de Castilla y León. Y con la humildad que le caracteriza, se empeñó en que este trabajo fuera conocido y reconocido por muchas mas personas, para lo que convenció al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León de la necesidad de dedicarle una gran exposición.

«Cuando uno observa las fotografías de Jesús Juárez, auténticos bodegones mineros, y las de Mauricio Peña, retratos únicos de la parte mas social de la mina, se da cuenta de que ambos han salvado buena parte de la historia minera de esta tierra, de que son un referente en la memoria gráfica de este sector», afirmó Urdangaray en la apertura, hace poco mas de un mes, de la exposición que el museo, dedica a ambos fotógrafos, y que lleva por título ‘Jesús Juárez & Mauricio Peña. Memoria gráfica de la minería en Castilla y León’.

La cara y la cruz de una misma realidad, la mina. La cara, con las imágenes de Jesús Juárez, fotógrafo industrial, que dedicó buena parte de su carrera a recoger el trabajo diario en el interior de las galerías. La cruz, con las instantáneas de Mauricio Peña, fotoperiodista recientemente jubilado despues de cuarenta años de profesión en periódicos como el Diario de León o La Crónica de León, que fue testigo de la parte social y laboral que envuelve al trabajo minero.

«Cuando uno recorre esta exposición –afirma Roberto Fernández, director del MSM– entra en lo mas profundo de la mina acompañado por Jesús Juárez. Recorre las galerías de alguna de las explotaciones más emblemáticas de León y Palencia, como las de Antracitas de Gaiztarro, Antracitas de Brañuelas o el grupo El Abuelo, contempla el entramado que las sustenta, las máquinas que las ocupan y muy especialmente los mineros que las habitan. Cuando impresionado abandona la planta baja del edificio de exposiciones temporales y las tremendas imágenes de Juárez, y sube a la planta superior, como si saliera de la mina, la luz lo envuelve e inicia un recorrido junto a Mauricio Peña y las protestas, encierros o manifestaciones de los mismos mineros, que ahora piden lo que es justo por el trabajo que hemos visto en la planta de abajo». Así –continua Fernández– el visitante se lleva una visión completa del trabajo y la realidad minera, tanto fuera como dentro del pozo.

ROBERTO

Y así es. La parte dedicada a Juárez recoge más de una treintena de fotografías, muchas de ellas impresas en lonas de gran formato, lo que las hace aún mas impactantes, casi todas del interior de la mina y del trabajo diario de los mineros. Urdangaray las definió acertadamente al hablar de ellas como ‘bodegones mineros’, y es que Juárez tuvo la suerte –como él mismo reconoce– de contar con los medios y el tiempo necesarios para fotografiar el mundo minero subterráneo, dotar a estas escenas de la luminosidad deseada, repetir la instantánea si no había salido todo lo bien que se quería o parar la actividad minera si la fotografía lo requería. Por eso para el visitante es sencillo sentirse uno más en el pozo, junto a la enorme rozadora o el rudo minero.

Muy diferente y seguramente igual de difícil ha sido el trabajo de Mauricio Peña, que se ve recogido en otras cuarenta fotografías. Y es que él no disponía de tiempo para preparar la escena, sólo contaba con su cámara y con su intuición para saber cuando apretar el disparador y encerrar en el carrete ese momento que resumiría toda una crónica de pagina entera en el periódico del día siguiente.

Estar en el corte de carretera, pero sin hacerse notar, correr más rápido que los mineros para poder captar el momento de la primera carga de los antidisturbios o fotografiar desde un discreto segundo plano el ataúd de un fallecido en accidente minero, portado por sus compañeros, era la forma de capturar esa realidad. Este tipo de imágenes, junto a otras de encierros, instalaciones o las míticas de las tres ‘Marchas Negras’ componen la mirada más social que ‘Mauri’ aporta a la muestra.

Junto al resultado de su trabajo, la exposición también cuenta su trayectoria profesional, con textos del periodista Fulgencio Fernández, buen conocer de ambos, y muestra sus herramientas, las cámaras, flases o trípodes que los acompañaron salvando la memoria grafica de la minería de Castilla y León.

La exposición puede verse, con entrada gratuita, hasta el día 2 de noviembre en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero.