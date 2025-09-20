Los pueblos de León a la fuerza

La historia la contaban 482 planos, sólo que durante años estuvieron perdidos. Escondidos detrás de un secreter de madera. El 12 de octubre de 2012 se da con ellos. En el Archivo Histórico Provincial. Un hallazgo fortuito. Casi 500 mapas, en papel vegetal, de gran tamaño, firmados entre 1940 y 1957 por los arquitectos Felipe Moreno Medrano y Prudencio Barrenechea Sánchez.

El hombre más temido del país les encargó la reconstrucción de la provincia, a mayor gloria del régimen. Dejaron plasmado en edificios los nuevos ideales. Y una forma de vida que se impuso durante décadas. A la fuerza. Construyeron mucho más que edificios y rehicieron mucho más que pueblos. Su obra, encargo del Caudillo, en ladrillo, teja, cal y yeso, narra una época de este país. Sigue en pie, se vive aún en ella, pero la historia se ha encargado de borrar hasta el nombre de quien la encomendó.

Los edificios se convirtieron en propaganda del régimen. No había forma de huir de él. Es lo que le ha sobrevivido, salvada la nostalgia de algunos. Casas, escuelas, cementerios, ayuntamientos, cuarteles, iglesias, centros de higiene...

En octubre de 1937, cuando cae el Frente Norte, parte de la provincia de León, la que colinda con Asturias, había quedado arrasada. Los proyectiles de artillería, los bombardeos, los tiroteos y la política de tierra quemada en la huida de los republicanos se habían encargado de ello. Pueblos de montaña que habían sido prósperos, aunque con una vida de esfuerzo y penuria, quedaron reducidos a nada.

En 1940, dos jóvenes arquitectos acaban la carrera. Con su titulación bajo el brazo, Felipe Moreno Medrano y Prudencio Barrenechea Sánchez se incorporan al Servicio Nacional de Regiones Devastadas en León, bajo la tutela de Juan Antonio Miralles Sastre, responsable de la oficina comarcal. Lo hacen “de manera entusiasta”.

“No ofrecieron inconveniente en trabajar a pie de obra en los pueblos, todo lo contrario a lo que les pasaba a colegas más veteranos”. Lo narra el historiador de arte Javier Caballero Chica, autor de un estudio histórico sobre la Reconstrucción y Regiones Devastadas en León durante la postguerra franquista, que este martes 23 de septiembre dará una conferencia en la Sala Región del ILC (calle Santa Nonia, 19,30 horas).

A Felipe Moreno, alumno aventajado de Leopoldo Torres Balbás, arquitecto, arqueólogo, escritor y uno de los padres de la restauración monumental en España, la Guerra Civil le sorprende en Soria, en un viaje de estudios junto a su profesor y cuatro alumnos más. Alistado por la fuerza en el bando insurrecto, al acabar la contienda termina en León, donde se afinca y donde después ganaría la oposición a arquitecto provincial.

Barrenechea era su gran amigo. Santanderino, se establece en León como arquitecto de la Dirección General de Regiones Devastadas junto con Moreno. En 1950 accede al puesto de arquitecto municipal.

Dicen de Felipe Moreno que era meticuloso y exigente, que ejercía la arquitectura de manera artesana, dirigía las obras a la antigua usanza, a pie de obra, y era un magnífico dibujante. Prudencio Barrenechea, que cultivó una arquitectura historicista y clásica, nunca olvidó sus orígenes cántabros. Estas dos circunstancias quedaron plasmadas en los planos de la reconstrucción de los pueblos devastados del norte de León. La pulcritud, detalle y estilo artístico de los planos y la inspiración montañesa.

Durante años, ambos cumplieron a pies juntillas las pautas ideológicas y estéticas del régimen, aunque no siempre y dejarían después en la ciudad la marca indeleble de su mejor arquitectura.

“El régimen era represor y terrible, pero no era tonto. Trabajaba con los mejores”, apunta Caballero Chica. Moreno y Barrenechea lo eran.

Como Gonzalo de Cárdenas, hijo mayor de Manuel Cárdenas, el arquitecto del Ensanche de León, nacido en la ciudad en 1904 y miembro de una saga familiar de arquitectos. Él fue el subdirector de la Dirección General de Regiones Devastadas, el encargado de la parte más técnica, un puesto muy relevante pues el director, José Moreno Torres, ingeniero, varias veces diputado en Cortes durante la Segunda República, unido a las fuerzas sublevadas tras el estallido de la Guerra Civil y que llegó a ser alcalde de Madrid, se ocupó de la parte política.

La secuencia temporal de cómo estos tres arquitectos se hacen cargo de la reconstrucción de los pueblos devastados durante la contienda la recoge en su estudio Javier Caballero Chica. En junio de 1939, la Asamblea Nacional de Arquitectos da los primeros pasos para la “reconstrucción nacional”. “Las líneas maestras de las Regiones Devastadas las marcó en gran medida la revista Reconstrucción como órgano propagandístico”, narra Caballero. Buscaron y encontraron una estética de claras connotaciones políticas que dejara evidencia de la grandeza que propugnaba el Caudillo y su régimen.

El organismo que iba a reconstruir los pueblos se creó por decreto el 25 de marzo de 1938, en septiembre de 1939 se creó la Dirección General de Arquitectura y el 23 de septiembre de 1939 se publicó el decreto en el que el nuevo jefe del Estado, con la Guerra Civil que siguió a su sublevación al legítimo gobierno de la II República ya terminada y ganada, incluyó las localidades damnificadas por el conflicto bélico.

Doce ayuntamientos de León entraron en ese listado: La Pola de Gordón, Cármenes, Cistierna, Cebanico, Boñar, Sabero, Reyero, Boca de Huérgano, Valdelugueros, Villamanín, Burón y Soto y Amío. La huella de la guerra y sus estragos quedó recogida en planos de 55 pueblos leoneses. Cuatro recibieron además una distinción especial: La Pola de Gordón, Cármenes, Valdelugueros y Villamanín fueron ‘adoptados’ por Franco, que se volcó de manera especial con ellos.

“La misión de los arquitectos de la Dirección General de Regiones Devastadas iba más allá de la reconstrucción de las localidades dañadas por la guerra. Se convirtieron en verdaderos discípulos de la voluntad reconstructora del Caudillo, elegidos para efectuar una imprescindible tarea con tintes de voluntad mesiánica”, dice Caballero Chica.

Lo dejó patente en un escrito el propio Gonzalo de Cárdenas: “Nos han mandado reconstruir España… Dios lo quiere, Franco lo exige y nosotros pondremos de nuestra voluntad todo nuestro trabajo al servicio de la causa de Dios y de Franco”.

Y así se hizo. Por designio divino y militar.

Moreno y Barrenechea a los planos y la obra y Cárdenas a la gestión proyectaron en la provincia escuelas, viviendas para los maestros, iglesias, casas rectorales, cuarteles de la Guardia Civil, mataderos, centros secundarios de higiene con vivienda para el médico, plazas mayores, centros neurálgicos del poder, seminarios, obras de infraestructuras como abastecimiento de agua, puentes, albergues y viviendas para los vecinos con diferencias jerárquicas y sociales, claro.

En ningún pueblo o ciudad se podía escapar del Caudillo, pero en estos nuevos pueblos reconstruidos, menos. “La simbología del Estado está presente a través de la bandera, el escudo y el himno como parte esencial de la arquitectura franquista de las Regiones Devastadas”, explica Javier Caballero. ¿Cómo lo hacían? La bandera y el escudo de manera permanente en las fachadas de los edificios. El himno nacional a través de megáfonos en los días señalados pero también en el cine y las escuelas. “Era la triple selección icónica elegida por el bando sublevado, finalmente vencedor”, apunta Caballero.

La inspiración era patria e imperio. El ‘espíritu nacional’ en cada casa. Y a ello se lanzaron los tres arquitectos seleccionados. El estilo elegido para la reconstrucción en León fue el regionalista alpino. Y no porque se inspirara en los Alpes, sino en los pueblos montañeses cántabros. Tuvo mucho que ver en ello que Barrenechea, que había nacido en Santander, era la arquitectura que mejor conocía.

En general, los pueblos se diseñaron siguiendo un mismo patrón. El bloque institucional, léase ayuntamiento, cuartel etc, en un lugar de privilegio, generalmente una plaza mayor en torno a la que se levantaban el resto de las edificaciones. Las viviendas para los vecinos se diseñaron entre medianeras, en esquina o exentas dependiendo si eran para un labrador, un jornalero, un aparcero o un terrateniente. El ejemplo más claro que ha sobrevivido es el de La Pola de Gordón.

En las viviendas, las zonas de mayor uso, como cocina o salón, se orientaron hacia el sur y las áreas de descanso, además de los dormitorios los baños y los vestíbulos, hacia el norte. En los planos se contemplan también establos, gallinero, casetas para aperos y para el carro, pocilga, estercolero y abrevadero.

Pero una cosa era el discurso oficial y la grandilocuencia de Franco y sus generales y otra la vida cotidiana.

Eran tiempos de extrema pobreza. Un país arrasado. Una nación aislada por tierra, mar y aire. La única posibilidad era la autarquía. Y así se reconstruyeron los pueblos. Se hicieron talleres a pie de obra, se usaron materiales propios de la montaña leonesa, se utilizaron animales para el acarreo de escombros y la traída de materiales, los ladrillos, las tejas, la cal y el yeso se manipularon o construyeron directamente en los talleres de las Regiones Devastadas en oficinas comarcales que se levantaron en La Pola de Gordón, Cármenes, Rodiezmo o Valdelugueros, la madera se taló de los bosques de la zona y el hierro y el cemento se racionó como la vida en general con el régimen.

Había otra escasez, la mano de obra en los pueblos. Caballero Chica cita que en las Regiones Devastadas había en 1940 unos diez mil trabajadores, que en 1944 pasaron a ser 19.000 y que se recurrió a los presos, que casi llegaron a ser el 30 % en las obras de reconstrucción. “Un cruel aprovechamiento económico que solucionaba además la saturación de las prisiones", explica el historiador.

La utilización de la población reclusa generó a la larga otro problema porque el trabajo, que no siempre era forzoso, les redimía penas, dos días por cada uno trabajado. A ello se sumaron los indultos, las reducciones por buena conducta y, con el paso del tiempo, el cumplimiento de condenas, con lo que los obreros presos acabaron siendo sólo el 7 %. Caballero destaca otro hecho además: los comunistas y condenados a muerte fueron excluidos. “Se les consideraba irrecuperables”.

Las obras se ejecutaron de manera marcial, con un sistema rápido y eficiente.

En teoría, los vecinos no perdieron sus anteriores propiedades y había libertad para levantar las nuevas casas, pero en una economía arruinada, el dinero sirvió también de selección política.

”Cualquier propietario podía construir o reconstruir una edificación, pero era más económico hacerlo a través de Regiones Devastadas y el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional que fue aprobado en la ley 16 de marzo de 1939, para que 'mediante su propio esfuerzo y el apoyo del Estado' se pudiesen afrontar las reparaciones a los organismos provinciales o municipales , así como a las entidades, empresas o particulares”, explica Caballero.

“El instituto de Crédito anticipaba el dinero de la reparación de los daños con un interés nunca superior al 3% aunque sí inferior para las corporaciones públicas y de las personas que careciesen de “fortuna”, siendo amortizado en un plazo no superior a veinte años, en anualidades que se fijasen según las circunstancias individualizadas de cada peticionario”, añade.

Pero la depuración ideológica se llevó a cabo también en la reconstrucción de las Regiones Devastadas. Se hizo a través del sistema de financiación.

“A tenor de la Ley de Reconstrucción Nacional, la protección estatal debía de ser para todos los españoles aunque en la primera cláusula del artículo primero se cita expresamente que la facilitación de anticipos a las entidades, empresas o particulares debían ser “afectos” al Movimiento Nacional, con destino a la reparación de los daños sufridos como consecuencia directa de la guerra”, aporta Javier Caballero Chica.

En algunos planos, consta expresamente para quién se levanta de nuevo una propiedad. “Reconstrucción de vivienda para Andrés Gutiérrez en Villamanín, parcela de finca a expropiar a Francisca Gutiérrez, viuda de Pedro Gutiérrez Fierro, en Villamanín”, reza la documentación.

Los proyectos recogían que la casa proyectada para el labrador acomodado constaría de un pequeño recibidor, comedor, cocina, cuatro amplios dormitorios y cuarto de aseo con instalación de váter, lavabos y duchas, establo higiénico con capacidad para doce vacas, pajar de las necesarias dimensiones para poder depositar en él suficiente cantidad de ceba para el ganado, servicio de cochiqueras para la cría de aves, cerdos, conejos, etc y un tendejón o cobertizo para guardar los carrosy aperos de labranza.

Más humilde era el diseño elegido para el modesto labrador, cuya vivienda constaba de cocina comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo, establo con capacidad para ocho reses de ganado vacuno, pajar, cochiqueras y cobertizo. Para el jornalero con pequeña labranza se construirá un tipo de vivienda con cocina comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo, establo para cuatro vacas, pajar, servicio de cochiqueras y tendejón. Se ajustaban los tres modelos de construcción a las normas dictadas por el Instituto Nacional de la Vivienda y cumplían, sobre el plano con medidas de higiene, soleadas, ventiladas y saludables. Queda así recogido en los grandes mapas en papel vegetal que la directora del Archivo Histórico de León, Eva Merino, ha rescatado para la historia. Joyas de un valor incalculable para el estudio de una época.

El régimen utilizó la arquitectura para afianzarse. Claramente.

"En un contexto de un poder mediático muy concreto, donde la mayor relevancia se encontraba en la prensa y en menor medida en la radio y actos públicos, la concreción y tangibilidad de la arquitectura se convirtió en algo excepcionalmente visible para los ciudadanos de los diferentes pueblos, en especial en la edificación institucional que representaba los valores espirituales del Estado, como la perennidad, el orden, la catolicidad o el equilibrio que Franco creía que debía reinar en una sociedad de bien", resume el investigador.

Con la perspectiva histórica que da el tiempo, Caballero cree que las obras “de manera global, tienen un valor testimonial e histórico muy destacado, son construcciones consistentes y duraderas” y es claramente partidario de su estudio, protección y conservación.

"Sin entrar en condicionamientos ideológicos -siempre es más fácil aliarse con los vencedores- , además del evidente cambio constructivo que provocó una mayor salubridad y mejora en las condiciones de habitabilidad, supuso un cambio de mentalidad en sus habitantes. Se sintieron atendido en sus necesidades básicas y los edificios públicos sirvieron para mejorar su calidad de vida", relata Caballero Chica. Y añade un dato más: "Aportaron beneficios económicos ya que no hubo que hacer durante mucho tiempo reparación de tejados, ventanas, puertas y otros elementos que tradicionalmente consumían gran parte de los ingresos de los agricultores y jornaleros”.

Regiones Devastadas fue en León uno de los programas de construcción más largo del país, hasta junio de 1957, por eso la aparición de los planos ha sido tan relevante. “Se trata de una excelente muestra de una acción constructiva de postguerra con tintes propagandísticos de la época franquista que sirva para comprender en profundidad los planteamientos del urbanismo y la arquitectura de los años 40 y 50”, zanja Caballeros Chica.

Con el tiempo, Gonzalo de Cárdenas, Felipe Moreno y Prudencio Barrenechea se hicieron menos adeptos al régimen y dejaron su impronta de grandes arquitectos en otras edificaciones y se olvidaron de la “prohibición” de otros estilos arquitectónicos que se asociaron a la República y era arriesgado usar.

Felipe Moreno intervino en rehabilitaciones del patrimonio leonés como el Palacio de los Guzmanes, la Casa de Carnicerías o el Hospital San Antonio Abad y, en la década de los 60, durante el llamado franquismo desarrollista, viró hacia postulados más modernos y firmó el Hotel Conde Luna (1961), el Conservatorio (1963) el Laboratorio Pecuario (1964) y el proyecto de un hospital que no se llegó a realizar. Prudencio Barrenechea proyectó el Cuartel de la Policía Local en la Plaza Mayor, la ampliación y reforma del Ayuntamiento de San Marcelo, el Colegio San Claudio o el del Egido, actualmente Antonio González de Lama. Juntos diseñaron las casas de la burguesía leonesa que siguen en pie en las calles Bernardo del Carpio, Sampiro, Juan de Badajoz, Avenida de Roma, República Argentina, Juan Lorenzo Segura o Padre Isla. Y Manuel de Cárdenas dejó su sello personal, junto con su padre Manuel de Cárdenas y Francisco Javier Sanz Martínez, en el Teatro Emperador.

Hasta olvidar que alguna vez construyeron bajo el dictado del dictador los pueblos de León a la fuerza.