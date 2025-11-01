Los bomberos retiran un enorme nido de avispas frente a la estación de autobuses

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de León han procedido a la retirada esta tarde de un enorme nido de avispas ubicado frente a la estación de autobuses, a la altura del río Bernesga.

Varias llamadas han alertado del peligro que suponía la existencia de este foco de insectos, que resultaba un peligro para los viandantes.

Ante el riesgo que comportaba la situación, un equipo del cuartel de Sáez de Miera se ha desplazado a la zona, ubicada a escasos metros de su localización, pertrechados con una escala mecánica para actuar en la zona de altura en la que se encontraba el nido.

En una intervención urgente y eficaz, han procedido a retirar el foco del problema y han devuelto la normalidad a la zona.