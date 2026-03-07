Los 25 días en los que León vivió sumergido

Empezó a llover el 20 de enero y no paró hasta el 13 de febrero. 25 días seguidos de lluvia, sin parar, sin tregua. De las 12 de la noche del 20 al 21 de enero, primero como aguanieve y enseguida como agua, al amanecer del segundo viernes del mes de febrero. Año 2026. No había ocurrido nunca en León en los últimos 88 años. Antes no es posible saberlo porque no había registros oficiales y todo queda al azar de la memoria colectiva, que se mide por el recuerdo y no por cifras.

Es el récord absoluto desde 1938, cuando en la base aérea de La Virgen del Camino empiezan a registrar datos sobre temperatura, viento, nubes y precipitaciones, vitales para la aviación. El aeródromo era fundamental para la Legión Cóndor, una fuerza de intervención aérea y terrestre, con artillería y tanques, que Adolf Hitler envió a España para asegurar la victoria franquista. En La Virgen, el III Reich, que había desembarcado en León en 1936, montó en febrero de 1937 los Messerschmitt Bf 109, un avión de caza alemán decisivo durante la Segunda Guerra Mundial. Sus pilotos fueron entrenados en España, despegaban y aterrizaban del aeródromo leonés. Adolf Hitler ofreció a Franco de forma secreta apoyo aéreo para su ejército terrestre. Lo hizo a sugerencia del jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. No era un acto de generosidad, la intención nazi era probar el arma aérea alemana en una guerra convencional para perfeccionarla. Ensayaban también un giro mejor de sus aviones que diera a los pilotos nazis ventaja en la batalla en los cielos. La destreza aérea marca la diferencia entre la vida y la muerte en un combate en el aire. España era su banco de pruebas y León, su pista de despegue.

La Base Aérea ha seguido siendo un punto estratégico y de instrucción y ha mantenido observaciones técnicas para la aviación desde el siglo XX. Allí han quedado registrados los 170 litros por metro cuadrado —el volumen de agua acumulado sobre una superficie plana en un tiempo determinado— que cayeron sobre León de manera ininterrumpida durante 25 días. «Un récord absoluto», resume Santiago Parrado, que ofrece a través de Meteo Bedunia pronósticos del tiempo muy precisos pegados al territorio, de ahí su éxito en las predicciones. Parrado se centra en la zona de La Bañeza, donde vive, en el Páramo, la capital de la provincia y, con más extensión, en los territorios del Reino de León.

Nunca había pasado. Ni siquiera en el lluvioso invierno de 2023, cuando llovió 21 días seguidos y cayeron 160 litros, que en su día fue la marca de precipitaciones y que se la había arrebatado a 1989, con 19 días y 157 litros por metro cuadrado, y a 1960, con 120 litros caídos en 18 días sin interrupción.

Jarrea sobre León. La fotógrafa recoge las gotas rebotando contra el suelo en la calle Ancha este invierno.Virginia Moran

En cuatro meses ha llovido sobre León lo mismo que cae en un año seco: 350 litros por metro cuadrado, prácticamente la mitad en 25 días.

De récord es también el volumen de desembalse de los pantanos de la provincia, que amenazaron con rebosar el límite de seguridad. La Confederación Hidrográfica del Duero ordenó que se abrieran las compuertas para aliviar la presión del agua, que llegaba por aire y tierra, un mar desde el cielo pero también una oleada procedente del deshielo. Porque llovió mucho, pero también nevó.

El desembalse obligado fue como si se vaciara medio pantano de Luna o del Porma. Por los aliviaderos de las presas salieron 147 hectómetros cúbicos, 52 de Riaño, 52 también de Barrios de Luna, 26 del Porma y 17 de Villameca. En León, se activó el Cecopi y se declaró nivel 2 de emergencia dentro del Plan Inuncyl, el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León, que es el protocolo autonómico que organiza los recursos y procedimientos de emergencia para proteger a personas, bienes y medio ambiente ante inundaciones o avenidas de agua en la Comunidad.

Un dato basta para comprender la magnitud de las lluvias que cayeron en el tren de borrascas sucesivas: Francis (29 de diciembre de 2025), Goretti (6 de enero de 2026), Harry (16 enero de 2026), Ingrid (20 de enero de 2026), Joseph (25 enero de 2026), Kristin (27 de enero de 2026), Leonardo (2 de febrero de 2026), Marta (5 de febrero de 2026), Nils (10 de febrero de 2026), Oriana (11 de febrero de 2026) y finalmente Pedro, ya debilitada (17 de febrero de 2026). En febrero, el volumen de agua del río Órbigo que pasó por la estación de Cebrones fue de 460 hectómetros cúbicos, más de tres veces el agua que desembalsaron los cuatro principales pantanos de la provincia.

El lugar donde más llovió fue Balouta, según los registros de Noromet, la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular, una organización centrada en el estudio y seguimiento de la meteorología en el noroeste de España que ofrece una plataforma online y app con datos en tiempo real, históricos y previsiones, conectando estaciones meteorológicas personales.

En esta localidad de los Ancares cayeron 137,1 litros por metros cuadrado. Le siguieron Villaseca de Laciana, con 67,3, Senra, con 67 y Riolago, con 62,6.

El viento azotó con fuerza la provincia. Hubo también récord en la medición de esta magnitud: 130 kilómetros hora en La Cueta, 125 en Villabandín, 105 en Valdevimbre, 99 en Foncebadón o los inusuales 95 kilómetros por hora que se registraron en La Bañeza el 18 de febrero. «Volaba todo, hasta nosotros», recuerdan allí.

«En León es raro que los vientos superen los cien kilómetros por hora», apunta Santiago Parrado.

Paraguas para protegerse de la lluvia en Botines, en una desapacible noche del invierno de 2026 en León.Virginia Moran

Y pese a que los vecinos de esta provincia tuvieran la sensación de que fue un invierno frío, los datos registrados por Aemet en La Virgen del Camino llevan la contraria a esa personal sensación térmica. El invierno meteorológico, el periodo de tres meses más fríos del año establecido para facilitar el análisis estadístico y la predicción que en el hemisferio norte abarca del 1 de diciembre al 28 de febrero, 29 si el año es bisiesto, fue el cuarto más templado de los últimos seis años, en esa tendencia creciente que marca el cambio climático. Hizo más calor en 2021-2022 con una media de 2,1 grados por encima de las temperaturas habituales, 2019-2020 con 1,6 grados más, 2022-2023 con 1,2 grados, en quinto lugar fue el invierno de 2024-2025 con un grado de media más y el sexto fue el 2020-2021, con 0,7 grados más.

Este invierno, sólo el mes de diciembre quedó en León por debajo de ese registro en ascenso, con un grado menos de la media. Enero registró una temperatura media de 0,1 grados más y febrero superó esa medición en dos grados.

Porque además de lluvia y viento, la temperatura media en la provincia no estuvo por debajo de cero. En la collada de Aralla, entre los valles de los ríos Bernesga y Luna, a 1.536 metros sobre el nivel del mar, la media del invierno fue de 0,7 grados centígrados. En Isoba, a 4,8 kilómetros por carretera de la estación invernal de San Isidro, fue de 1,4 grados. Y en La Cueta y Foncebadón, de 1,6 grados positivos. Más calor hubo, de media, en Valderas, Cebrones, La Bañeza o La Nora del Río, con una temperatura media de 5,5 grados, o los 5,3 grados de Santa María del Páramo, San Juan de Torres y Fabero. O una décima más en Roperuelos y en León capital, donde la estación instalada en el Instituto Juan del Encina registró una media de 5,4 grados centígrados, allí, en las coordenadas 1º 51’ 45’’ O, latitud 42º 36’ N y 833 metros de altitud, en una torreta del vetusto edificio escolar en el desamortizado convento de Escolapios, cerca de la Iglesia de Santa Marina, donde en 1888 se colocó la primera estación meteorológica de León. Para 1890, los datos eran ya muy exactos. El 6 de agosto de aquel año, según recogen las mediciones del instituto, fue el día de más calor. Los leoneses soportaron 33,7 ºC. El 28 de noviembre de ese año hizo tanto frío que el termómetro marcó 3,2ºC bajo cero. El 7 de mayo fue el día que más llovió. Hizo sol 129 días, 37 con niebla, 4 con rocío, 75 con escarcha, 28 con nieve, 7 con granizo y 10 tempestuosos.

Invierno del 2025-2026. León. Todo por encima de la media de los últimos 30 años.

Y si en el año 2022 hubo explicación para la brusca subida de temperaturas, la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, situado en el Reino de Tonga, en el Pacífico Sur, que desencadenó en enero de 2022 una de las erupciones submarinas más potentes del siglo XXI, provocando un tsunami global e inyectando cantidades masivas de vapor de agua a la estratosfera, no hay explicación de momento para las irregularidades de este invierno.

«Tendremos que reconocer que la atmósfera se rige por la teoría del caos», dice Santiago Parrado. Imposible predecir el tiempo, al parecer. Al menos más allá de las próximas 48 horas. Entre esto y la guerra en Irán, lo mejor será vivir al día.