El hierro americano de la vía de Torre del Bierzo

La asociación ferroviaria Reino de León ha solicitado la conservación de las vías férreas que se encuentran en la línea León-Monforte a la altura de Torre del Bierzo. Se trata de unos carriles en vías de apartado que Estados Unidos hizo llegar a España entre 1946 y 1949 con motivo del Plan General de Reconstrucción y ayuda norteamericana de la postguerra Civil y que ahora deberían ser preservados como memoria histórica española. En ellas se puede leer todavía USA 1949 y la acería que los fabricó, Canergie. La acería fue fundamental en la producción de acero Bessemer para vías ferroviarias a finales del siglo XIX y uno de los encargados de enviar carriles para la recuperación de la dañada red ferroviaria española, en pésimo estado tras la contienda. Andrew Carnegie también fue el principal proveedor de acero para infraestructuras ferroviarias y puentes de la época. Fuentes consultadas por Diario de León aseguran que aún se encuentran instalados y en servicio algunos de estos carriles sobre traviesas de madera y tornillos. Las fotos de la renovación de la vía a su paso por Albares muestran cómo se heredaron tras la posguerra, donde además se sufrían sabotajes. La ayuda americana permitió en los años 40 y 50 renovar aquella línea que se convirtió en una de las más modernas de España, donde se llegó a instalar el primer Control de Tráfico Centralizado americano (CTC) de España, gracias al carbón y necesidad de su transporte para ser distribuido por toda España. Ahora, con la renovación de la línea que complementa a las que hay en desarrollo entre Monforte y Ourense y entre Ourense y Vigo —ruta de las mercancías del Corredor Atlántico en Galicia— . Hay que recordar que este tipo de carriles aún están ubicados en las vías de apartado electrificadas y en servicio donde los trenes de viajeros o mercancías podrían utilizarlas en caso de tener que desviarse para dejar paso a otro tren. Además, es un tramo de vía única y hay cruces de trenes. «La línea entre León y Ponferrada se ha dejado caer a sus peores datos de su historia desde el siglo XIX. El PSOE ha quitado los trenes nocturnos, el mítico Catalán o Shangai, los diurnos a Cataluña y al País Vasco, y ha dejado solo un Alvia con el que hay que hacer transbordos, antes eran trenes directos», denuncian. Además, inciden en que los trenes regionales están peor que nunca y las mercancías en sus peores momentos. «Han arruinado la línea en la que Zapatero prometió trenes lanzadera que nunca aparecieron». Ni trenes lanzadera, ni eliminar el lazo del Manzanal que ahora vuelven a prometer y así siempre con León. Es llamativo que los carriles de la ayuda americana sigan en servicio, aunque sea en una vía de apartado, ello demuestra el nulo interés por este corredor más allá de anuncios cargados de propaganda y nulas realidades. La teórica renovación de esta estación para dotarla de una longitud de 750 metros en teoría hará desaparecer estos carriles, pero no nos creemos ya nada. En su caso se pide a ADIF que los destine al museo ferroviario que va a instalarse en la estación de Torre del Bierzo, que rememorará el accidente sufrido en el túnel 20 en 1944 en el que murieron 101 personas. Estamos en un momento en que se cuestiona el papel de ADIF como empresa pública por la gran corrupción que se conoce oficialmente y extraoficialmente en su funcionamiento, donde hay una red de enchufados con apellidos conocidos que más que mirar los intereses del ferrocarril y trabajar por mantener las infraestructuras de forma profesional, parece que muchos de ellos van a cobrar y perjudicar a los verdaderos profesionales ferroviarios cada vez más apartados. Posiblemente sepan que esos carriles están aún instalados y ni siquiera hayan decidido retirarlos. Ya que supuestamente algún día van a adecentar esa estación al menos quedan avisado del valor histórico que aquellos carriles americanos, que llegaron tras una guerra que destrozó las líneas férreas. Ahora parece que el destrozo viene por la guerra oculta que es la corrupción generalizada y enchufismos que han creado una casta ferroviaria que ni la ayuda americana lograría eliminar para que todo funcionara como lo que es. Un servicio público esencial, pero usado para intereses personales desgraciadamente, más que para el bien común.