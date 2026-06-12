La Bañeza, entre las ciudades referentes de la limpieza urbana

El alcalde y la edil, ambos en el centro, recogieron esta semana en Madrid la Escoba de Oro.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha recibido la Escoba de Oro 2026, uno de los principales reconocimientos nacionales en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad. El galardón fue entregado en IFEMA Madrid y recogido por el alcalde, Javier Carrera, junto a la teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Elena Bailez.

Este premio reconoce el proceso de modernización del servicio municipal, con la incorporación de nueva maquinaria, vehículos más eficientes y una gestión más sostenible. No obstante, desde el Consistorio destacan que este reconocimiento supone un impulso para seguir mejorando.

El alcalde ha señalado que «La Bañeza está en la élite de la limpieza urbana, pero nuestro objetivo es seguir avanzando para convertirnos en un referente entre las ciudades más limpias y sostenibles de España».

Por su parte, Elena Bailez ha destacado que una ciudad limpia contribuye a mejorar la calidad de vida, favorece la convivencia y proyecta una imagen positiva del municipio.