«El 40% de los pacientes con Epoc grave ya son mujeres»

La lucha contra el tabaquismo con más herramientas e información sigue siendo un reto para los neumólogos, que ven cómo siguen aumentando los problemas pulmonares y las consultas se llenan cada vez más de mujeres.

—¿A cuántos pacientes atienden en el servicio de Neumología del Hospital de León?

—En el Servicio de Neumología atendemos pacientes en planta de hospitalización, y dado que prestamos una atención continuada 24 horas, con guardias de la especialidad, vemos los pacientes que acuden a Urgencias y por los que nos solicitan valoración neumológica. Mantenemos un número anual de ingresos por encima de los 1.100, con claros picos estacionales invernales. Desde la pandemia, tenemos también una Ucri (Unidad de cuidados respiratorios intermedios) con pacientes más complejos y con monitorización continuada de constantes vitales, con la consiguiente sobrecarga de todo el personal médico, de enfermería y técnicos auxiliares. Mantenemos además consultas generales de neumología y otras más especializadas en patologías concretas: diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, patologías del sueño y ventilación, enfermedades pulmonares intersticiales, hipertensión pulmonar, Epoc, bronquiectasias, tabaquismo, asma grave, patología pulmonar trombótica, exposición a asbesto, estudio de contactos de enfermos tuberculosos y patología pleural. Realizamos también consultas en los centros de especialidades: La Condesa (2 días semanales), en el Hospital monte San Isidro (3 días semanales) y nos desplazamos también a La Bañeza y Astorga. En el año 2023 hemos realizado más de 12.000 consultas entre primeras valoraciones y revisiones. También desde hace unos años realizamos consultas telemáticas con los médicos de Atención Primaria, para resolver sus dudas o enviar pacientes a las consultas oportunas. Además del trabajo de la unidad de técnicas broncoscópicas y pleurales, las pruebas en el laboratorio de función pulmonar y la realización y lectura de los estudios de sueño han aumentado de forma exponencial. Destacar también nuestra labor con los pacientes que precisan soporte respiratorio, en especial la ELA, dentro de un comité multidisciplinar. A pesar de todo somos conscientes de que tenemos que mejorar y ser más eficientes. Actualmente tenemos varios neumólogos de baja, sin posibilidad de sustitución, y a pesar de ello, no hemos disminuido nuestro trabajo ni suspendido consultas o pruebas, asumiendo entre todos, el trabajo extra, para no disminuir la calidad ni la cantidad del mismo, en beneficio de los pacientes. Desde aquí aprovecho para felicitar a mis compañeros y darles las gracias por su profesionalidad en este sobreesfuerzo.

—¿Cuáles son las patologías respiratorias más frecuentes?

—Las patologías respiratorias más frecuentes que atendemos, no han cambiado mucho en los últimos años: la más prevalente siguen siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), muy relacionada en la mayoría de casos, que no en todos, con el tabaquismo; el asma bronquial en sus diferentes grados de severidad, pero destacando el asma grave no controlada; las infecciones respiratorias graves como neumonías, bronquiectasias con infecciones de repetición. Las neoplasias pulmonares, que a través de la consulta de diagnóstico precoz se agilizan los estudios diagnósticos lo más posible y en un comité multidisciplinar que discute de forma individualizada la actitud a seguir con cada enfermo.

—¿Qué cambios más importantes han experimentado en los últimos años?

—El envejecimiento poblacional es un hecho claro en nuestras consultas, pero yo creo que en nuestro caso los cambios los hemos visto más en relación con los hábitos de los pacientes. La incorporación hace años de las mujeres al tabaco ha tenido consecuencias. Cuando yo me formé como neumólogo en Oviedo era excepcional encontrar una paciente con Epoc o con cánceres de pulmón de los relacionados con el tabaquismo. Por el contrario, en una revisión actualizada de nuestros pacientes con Epoc de alto riesgo agudizadores, el 40% son mujeres y de la misma forma también han aumentado mucho los casos de cáncer de pulmón en la población femenina.

—¿Detrás de qué enfermedades está el tabaco y qué efecto tienen las campañas de concienciación en la población?

— El tabaco está detrás de muchas patologías respiratorias y de las más frecuentes, no sólo como causa etiológica de enfermedades como Epoc o cáncer de pulmón, sino también agravando otras como el asma. Favorece también las patologías cardiovasculares, por lo que en muchas ocasiones los pacientes con Epoc también sufren problemas de corazón, lo que empeora su pronóstico y su manejo. En los últimos años, el tabaquismo en la población en números globales ha descendido, del 43% en 1997 al 33% de hoy, pero en el caso de las mujeres no ha sido así, además la edad de inicio en el tabaquismo o en las otras formas más modernas de fumar como el vapeo, ha descendido, lo cual es una muy mala noticia. Escuché hace pocos años a un compañero neumólogo decir una frase: «La Epoc del futuro tendrá nombre de mujer», y ya vemos que es cierto. Por dar un dato, en los estudios de prevalencia de Epoc realizados en España, entre población adulta entre 40 y 80 años, en 1997 el porcentaje de Epoc mujeres era del 3,9%. En 2018 era del 9,5% y subiendo.

—La Seguridad Social financia un tratamiento para dejar de fumar. ¿Cuántos pacientes los toman actualmente en León, el perfil y cuáles son los resultados?

— Actualmente disponemos en las consultas de Tabaquismo de la Citisina, un fármaco financiado para ayudar a dejar de fumar. No se trata de ningún fármaco milagroso, el fumador debe estar motivado para querer dejarlo, esto es algo que se valora en las consultas especializadas de tabaquismo. Actualmente 78 pacientes de nuestra consulta se han tratado con él, con buenos resultados, en torno a un 50 % de éxitos. Esto no es sólo debido al fármaco, que es una ayuda, sino también a la importancia del trabajo realizado en la consulta y el apoyo y seguimiento presencial o telefónico a los pacientes. Los efectos secundarios más frecuentes en relación a insomnio o náuseas son leves.

—Ahora que comienzan las alergias aumentan los casos de asma y problemas respiratorios. ¿Están aumentando las consultas por problemas alérgicos?

—La temporada primaveral siempre es un problema para los pacientes con sensibilizaciones alérgicas a pólenes, fundamentalmente. En el caso de los asmas alérgicos, cuya exposición no sólo producirá sintomatología alérgica habitual: prurito ocular, rinitis, estornudos, etc, sino también la posibilidad de una agudización asmática grave. En mi opinión y como responsable de la consulta de asma grave, el asma alérgico, no es sólo la positividad de unas pruebas alérgicas, sino también la correlación entre la exposición a un determinado alérgeno y el empeoramiento del asma. Para conseguir nuestro objetivo de conseguir el control del asma, en el caso del asma alérgico, es importante, en la medida de lo posible la evitación al alergeno. En la página web del Portal de Salud Castilla y León, se puede ver información y recomendaciones relevantes al respecto para el público general y los profesionales.

—El proyecto piloto Cassandra incluía al Hospital de León para hacer cribados de cáncer de pulmón. ¿Se está haciendo ya o cuándo se prevé empezar?

—Finalmente no vamos a colaborar con ese proyecto. Es un proyecto de gran envergadura que ahora no podemos asumir por la alta carga de trabajo que tenemos.

—Por la tendencia que ve en las consultas ¿qué le preocupa más como neumólogo?

—Me preocupan muchas cosas. En relación a la población que tratamos, la gran cantidad de gente que persiste en el hábito tabáquico, sobre todo muy jóvenes, a pesar de las campañas de concienciación. Fumar hoy es el Epoc, el cardiópata o el cáncer del futuro. La contaminación ambiental creciente de nuestras ciudades es un dato demoledor y no sólo en relación al empeoramiento de enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la EPOC, sino también con el aumento de enfermedad cardiovascular y cáncer. Se dice que somos lo que comemos. Yo añadiría que “somos lo que respiramos y además, no podemos dejar de hacerlo”. El envejecimiento de la población es un hecho y es fantástico que la gente viva más, pero es más importante que tengan la mejor calidad de vida posible. Con la edad aumenta la frecuencia de enfermedades agudas y crónicas. Tenemos que entender que la prevención de las enfermedades es clave. El no fumar, no beber alcohol ni consumir drogas, una alimentación sana y equilibrada como la mediterránea, hacer ejercicio físico, controlar el peso y los factores de riesgo cardiovascular, ya desde jóvenes, nos va a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, articulares, respiratorias y cánceres, que son las principales causas de muerte e incapacidad en nuestro medio.

—¿En qué proyectos de investigación están colaborando?

—Estamos colaborando con proyectos multicéntricos en asma y realizando también estudios con nuestros pacientes, sobre todo en el campo del asma grave y los tratamientos biológicos. De la misma forma también se está trabajando en diferentes proyectos en las enfermedades intersticiales, hipertensión pulmonar, bronquiectasias o patología del sueño entre otros. Queremos potenciar ahora el papel de la enfermería, no sólo el habitual, sino también dar un paso hacia adelante con consultas de enfermería en cuanto a educación sanitaria respiratoria, control de la adherencia a los tratamientos, técnicas de inhalación correctas, entre muchas otras acciones, que son imprescindibles para el manejo correcto de los pacientes y que desgraciadamente en las consultas habituales, no tenemos el tiempo suficiente para implementarlas de forma correcta. Este trabajo conjunto estoy seguro que beneficiará a los pacientes, que son al fin y al cabo nuestra razón de ser.

—¿Qué opina del Plan Antitabaco que prepara el Gobierno?

—El plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (2024-2027) plantea seguir aumentando los espacios sin humo y sus ejes de actuación son tan claros como necesarios: evitar el inicio en el consumo de tabaco y vapeo. Casi la mitad de los adolescentes han probado los cigarrillos electrónicos. Otro aspecto relacionado es disminuir la exposición en espacios privados en presencia de menores. También insiste el plan en ayudar y facilitar el abandono de la adicción, puesto que a veces no se consigue al primer intento o hay recaídas. Un aspecto que destacaría es la equiparación del humo del tabaco al vapeo, que está siendo el ‘caballo de Troya’ del tabaquismo actual, sobre todo en los más jóvenes.

El riesgo «El tabaquismo en la población general ha descendido, pero en el caso de las mujeres no es así»