La parálisis cerebral no frena a Héctor Flórez: Rock&Roll de la inclusión

A venturas de Amistad y Rock&Roll . Ese es el título del segundo libro de cántabro de origen leonés Héctor Flórez Herboso, que abre una campaña de crowdfunding para publicar su trabajo de motivación. Héctor tiene parálisis cerebral desde que nació y maneja con la barbilla el ratón del ordenador con el que desarrolla su actividad literaria. «Para publicar Laika me lleva sobre ruedas , mi primer libro, tuve que hacer una campaña de crowdfunding porque Babidi-bu, la editorial que me lo publicó, me ponía como condición que comprase yo los primeros 200 ejemplares, e inicié una de estas campañas para hacer una preventa y así obtener el dinero para poder publicarlo. La iniciativa me fue muy bien, y no solo me di cuenta de que es un buen método para sacar a delante proyectos por el tema económico, también es una herramienta estupenda de difusión, de manera que para dar a conocer Aventuras de Amistad y Rock&Roll , opté por usar una de estas plataformas. Y así me encuentro, promocionando mi cuento mientras que hago una preventa en la plataforma Verkami que dudará 40 días».

Laika me lleva sobre ruedas nació tras la experiencia de varios años de contenidos para las familias con niñas y niños que tienen diversidad funcional. «Sabía que iba a ser un paso hacia delante en más de un sentido, y así fue: con este cuento, no solo conseguí tener un contenido ideal para motivar a estos niños y niñas, sino que también me vino genial a nivel personal: proponerte el objetivo de publicar un cuento y conseguirlo, ayuda mucho a la autoestima, encima si nunca te has sentido realizado a nivel profesional, como era mi caso».

Héctor publica ahora Aventuras de Amistad y Rock&Roll , una historia en la que ha creado a varios personajes que tienen que ir interactuando a lo largo del relato con Sara, la niña protagonista. «Gracias a estos personajes he logrado que sea un cuento mucho más inclusivo que Laika me lleva sobre ruedas . En el tema de la motivación, también he conseguido aumentarla en esta historia. Para poder participar en un festival con sus compañeros y compañeras, Sara tiene que esforzarse mucho para mejorar la movilidad de sus brazos y de sus dedos, y de esta forma conseguir que suene mejor su acordeón».

Las historias que escribe también le sirven para crecer y mejorar personalmente. «Cuando más disfruté y más satisfacción me dio publicar mi primer cuento fue tres años después de haberlo sacado. Sucedió en abril del 2023, cuando se organizó en Guriezo, el pueblo donde yo vivo, que está en Cantabria, la primera Feria del Libro. Participé, y allí conocí a un grupo maravilloso de escritores y de escritoras, me uní a ellos, y ahora de vez en cuando quedamos para ir a ferias de libros. No solo me lo paso pipa en esos días, sino que también me han echado una mano cuando he tenido alguna duda a la hora de publicar Aventuras de Amistad y Rock&Roll . Antes de conocerlos estaba feliz con mi cuento entre las manos, pero me encontraba un poco perdido en este mundillo, así que como os estaréis imaginando, no me puedo sentir más afortunado ni más feliz. Y si, sin duda esta nueva publicación me va abrir otras puertas que me harán avanzar y crecer, el cómo y el cuándo, eso ya no lo sé».

Su experiencia y ejemplo de superación, le ha llevado a participar en charlas para abordar distintos aspectos de su vida personal y profesional de inclusión «Sienta muy bien que te dejen espacios para hablar de tu libro y de tus ideas. De manera que ánimo a que se pongan en contacto conmigo si alguien conoce algún centro educativo, asociación, centros sociales donde pueda ir a presentar Aventuras de Amistad y Rock&Roll , porque, aunque vivo en Cantabria, suelo ir a menudo a León»