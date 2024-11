Veinticinco millones para convertir el Caule en centro de alta tecnología

La tecnología revoluciona la ciencia y la medicina, que pone su esfuerzo en la predicción, la prevención y la medicina personalizada para tratar las enfermedades.

Los aparatos de alta tecnología aterrizan con fuerza en los centros sanitarios. La Junta de Castilla y León ha invertido en los últimos tres años 25 millones de euros en la renovación y ampliación de la alta tecnología médica con la que cuenta el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), un esfuerzo inversor consolidado con el Plan de Inversiones en Equipamiento de Alta Tecnología (Inveat) dotado de fondos europeos y gestionado por la Junta de Castilla y León, que realiza con crédito propio todas las actuaciones y obras necesarias para la instalación de los equipos, entre los que se encuentra el Acelerador Lineal donado por parte de la Fundación Amancio Ortega (FAO).

El servicio de Anatomía Patológica ha incorporado escáneres de campo claro (600.000 euros) dentro del proyecto corporativo de Patología Digital en red, para la visualización de muestras procedentes de biopsias y ampliación de algoritmos de inteligencia artificial, hasta dos nuevos aceleradores lineales (2.662.000 euros) y un TAC simulador (516.000 euros) para el servicio de Oncología Radioterápica.

EL PET, a pleno rendimiento con más de mil estudios realizados

El 1 de abril de este año comenzó a funcionar en el Hospital de León una el PET-TAC, una tecnología que ha permitido realizar ya 1.200 estudios a pacientes oncológicos de la provincia, de los cuales 255 proceden del área del Bierzo. Los procesos oncológicos son el principal motivo de solicitud de los estudios con el PET, pero también tienen indicación son los procesos neurodegenerativos (como la enfermedad de Alzhéimer) y los procesos inflamatorios o infecciosos. La mayoría de las peticiones para realizar las pruebas proceden del servicio de Oncología (286), Neumología (191), Hematología (182), Urología (154), Neurología (80), Oncología Radioterápica (54), Medicina Interna (38), Otorrinolaringología (29), Dermatología (27) y Reumatología (23). Aunque menos frecuentes, también realizan solicitudes de pruebas Cirugía General, Aparato Digestivo, Ginecología, Pediatría, Geriatría, Neurocirugía, Endocrinología, Cardiología, Nefrología, Cirugía Maxilofacial y Cirugía Vascular.



Con la llegada del PET-TAC, con un presupuesto de 2,5 millones de euros del Plan Inveat, los pacientes leoneses no tienen que desplazarse a otras provincias (principalmente Salamanca). Esta tecnología evita el traslado de los pacientes a otros hospitales de la Comunidad, donde hasta ahora se venían realizando las pruebas necesarias con esta tecnología de la que León carecía, y dando servicio a un mayor número de personas.



Desde un punto de vista técnico, los estudios PET tienen particular valor, por una parte, por su «sensibilidad», es decir, su capacidad para detectar tejido canceroso o focos inflamatorios o infecciosos (lo que es de particular utilidad en Oncología en la más amplia acepción de la palabra, así como en Medicina Interna y Reumatología), y, por otra, por su capacidad de informar sobre el funcionamiento de diversos órganos (por ejemplo, del cerebro). «Para explorar al paciente se administra un fármaco que sirve de contraste y pone en evidencia alteraciones que no puede detectar un TAC, que es un proceso radiológico. El PET es más sensible», asegura el jefe del servicio de Medicina Nuclear, Pedro Uriarte González.



El Hospital tuvo que realizar obras de acondicionamiento de un espacio situado en las dependencias de Medicina Nuclear. «Hubo que buscar una buena ubicación del equipo, que es una donación del Consejo Europeo Inveat.