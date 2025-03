Un hospital en el salón

Información comprensible y accesible para todos los pacientes y sus familiares. Ese es el objetivo de los talleres que organiza el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (Icscyl), con la colaboración de la compañía global especializada en cáncer BeiGene. El hematólogo y director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón), atendió la petición de los pacientes a través de la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (Alcles) para responder de forma sencilla y directa a las dudas que tienen los pacientes que padecen enfermedades de la sangre. «Una comunicación fluida como si estuviéramos en el salón de casa», asegura Escalante.

Para conseguir ese objetivo, el salón de actos del Hospital de León se convierte en el salón de un hogar, para favorecer un ambiente relajado. Nutrición, ejercicios físicos, vacunas, consejo genético, investigación... todos las dudas que inquieten tanto a pacientes como a sus familias pueden resolverlas en este espacio de encuentro en el que el próximo 9 de abril se hablará de psicooncología. Para Fernando Escalante, que también lidera el programa ‘Café con tu hematólogo’ de Alcles, uno de los proyectos más premiados de la asociación de León, la comunicación con los pacientes «de una forma humana y empática» es una parte importante de la atención clínica «que, a veces no se produce por falta de tiempo en las consultas». Los pacientes pueden preguntar lo que quieran «y si no conseguimos que nos entiendan, porque a veces la información que damos puede ser muy técnica, tendremos que intentar expresarnos de manera más sencilla, para que no les quede ninguna duda».

Humanizar la atención

El objetivo es humanizar la atención a los pacientes. «Preparamos el salón de actos de tal manera que no padezca que estamos en un hospital, un espacio en el que se pueden realizar talleres y reuniones que no tienen que estar relacionadas siempre con la parte asistencial. Buscamos crear espacios para generalizar la información, que se acerque todo el mundo que quiera y pregunte todas las dudas sobre su enfermedad. Un lugar para informarse de los temas que se tratan en las consultas, pero de una manera más cercana».

Todos los talleres duran una hora, con una charla inicial de 20 minutos del especialistas en el tema que se aborde. Después de abre el turno para las preguntas. Los especialistas en endocrinología, medicina preventiva, vacunas, investigación, hematología, consejo genético y psicooncología, que será el próximo, responden con sencillez a todas las preguntas. «Vamos a involucrar a los responsables de los servicios y contaré con los residentes para organizar sesiones teatralizadas, para que sean más accesibles y entendibles». Durante seis meses, el salón de actos del Caule se convierte en el punto de encuentro de estos eventos, donde pacientes, profesionales sanitarios y expertos analizarán los retos actuales en hematología, con un programa diseñado para que sean participativos y enriquecedores para los pacientes. La media de personas asistentes a estos encuentros está entre los 50 y los 70 participantes. «Nos faltan pacientes mayores, a los que nos gustaría llegar también. Muchos de las personas que asisten son pacientes de Alcles, pero esperamos ampliar el perfil en los próximos encuentros».