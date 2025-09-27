El vídeo viral de una farmacéutica de León que explica cómo actúan los antidepresivos en tu cerebro

El vídeo de la farmacéutica de León se ha vuelto viral por su claridad al explicar cómo actúan los antidepresivos en el cerebro.@infarmarte

En apenas 66 segundos, Elena Monje, más conocida como Infarmarte, ha logrado explicar de forma sencilla, rigurosa y empática cómo funcionan los antidepresivos más recetados del mundo. Con más de 345.000 seguidores en Instagram, casi un millar de publicaciones y un libro publicado 'La dosis hace al fármaco o al veneno', esta farmacéutica de León ha convertido la divulgación sanitaria en un formato atractivo que une ciencia y entretenimiento.

La farmacéutica de León y el lenguaje claro sobre los antidepresivos

La farmacéutica abre una explicación sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), el grupo de fármacos más utilizado contra la depresión.

A lo largo de la grabación, explica que estos medicamentos no generan felicidad artificial, sino que permiten que la serotonina (un neurotransmisor clave en la estabilidad emocional) se mantenga activa más tiempo en la sinapsis neuronal. De ese modo, mejora la comunicación entre neuronas y con ello el estado de ánimo, la energía y la capacidad de concentración de los pacientes.

Detalla en su mensaje que, en condiciones normales, las neuronas liberan serotonina al espacio sináptico y la siguiente neurona la recibe. El problema aparece cuando esa serotonina se reabsorbe demasiado rápido y no llega suficiente cantidad a la célula vecina, lo que se asocia con síntomas depresivos como fatiga, tristeza o apatía.

La clave, como resume en una de las frases más comentadas del vídeo, está en el mecanismo de acción de estos medicamentos:

«Estos fármacos lo que hacen es bloquear la recaptación de serotonina permitiendo que permanezca más tiempo en la sinapsis.»

Una explicación científica que ha servido para normalizar el uso de antidepresivos y para desterrar la idea de que todo está en la mente.

Los comentarios en redes reflejan gratitud y alivio. Muchos usuarios confiesan que, después de años tomando tratamiento, es la primera vez que entienden realmente cómo actúa el medicamento en su cuerpo.

El valor de la divulgación farmacéutica en salud mental

La depresión afecta a más de 280 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y los ISRS están entre los fármacos más prescritos en España. Sin embargo, persisten estigmas y desinformación en torno a su uso. Este vídeo demuestra el poder de la divulgación desde la farmacia comunitaria, acercando ciencia y salud mental al gran público.