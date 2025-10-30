Un colchón para volver al trabajo

Volver al trabajo después de una baja por enfermedad prolongada por motivos de salud mental va a tener un sostén para una reincorporación laboral segura y sostenible.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo científico-técnico del Ministerio de Trabajo y Economía Social especializado en prevención de riesgos laborales, ha diseñado un procedimiento para esta casuística que presentó en la jornada técnica Salud mental y retorno al trabajo este miércoles en Barcelona.

«Durante el acto, profesionales de organizaciones públicas y privadas han debatido sobre las dificultades que enfrentan las personas trabajadoras tras una baja prolongada por motivos de salud mental y las estrategias y procedimientos más efectivos para garantizar una reincorporación laboral segura y sostenible», señala una nota de este organismo.

Los problemas de salud mental constituyen una de las principales causas de ausencia laboral en nuestro país y, tras los trastornos musculoesqueléticos, es el grupo de enfermedades que más días de baja generan. Estas enfermedades tienen una incidencia muy grande en el gasto público. Se estima que los gastos médicos y la atención social derivados de una mala salud mental superen el 4 % del PIB en los países de la OCDE.

«Pese a ello, 4 de cada 10 grandes empresas españolas no cuentan con ninguna iniciativa específica para cuidar la salud mental de su personal», comentaron en la jornada. Estos datos refuerzan la urgencia de implementar programas de cuidado de la salud laboral y procedimientos de retorno al trabajo tras bajas por enfermedad «que garanticen una reincorporación progresiva de las personas trabajadoras a un puesto compatible con sus capacidades y expectativas», explica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tal y como se ha destacado en la jornada, estos programas deben incluir intervenciones multidimensionales que aborden tanto el nivel individual como el grupal, organizacional y de liderazgo. La directora del INSST, Aitana Garí Pérez, ha recordado que «un retorno exitoso y sostenible requiere procedimientos claros y consensuados, tiempo para adaptarse y un acompañamiento que contemple los distintos niveles de intervención». «No hablamos de intervenciones aisladas, sino de programas interdisciplinares basados en el respeto, la comunicación y la transparencia», ha subrayado.

Para facilitar la puesta en marcha de estas iniciativas, han explicado las directrices incluidas en la Nota Técnica de Prevención (NTP) 1116, desarrollada por el INSST, en la que se detallan los pasos para elaborar un procedimiento de vuelta al trabajo de personas en situación de baja y que amplía el marco de la normativa de prevención de riesgos laborales. Varias experiencias prácticas desarrolladas en pequeñas y grandes empresas han mostrado que «con la planificación óptima del retorno, el trabajo puede actuar como un factor que promueve el bienestar y la recuperación de las personas que presentan problemas relacionados con la salud mental».

La jornada ha sido el broche al ciclo que el INSTT ha dedicado a salud mental y riesgos psicosociales desde mayo, de acuerdo al compromiso adquirido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 de contribuir a que las empresas tomen conciencia de la importancia del cuidado de la salud, promoviendo modelos avanzados de gestión, especialmente en el ámbito de la salud mental. Se han celebrado en total tres actos.

