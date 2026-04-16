Experto en alergias: cómo desatascar la nariz en unos cuantos minutos sin medicamentos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La digitopuntura, o acupresión, es una técnica terapéutica que deriva de la medicina tradicional china y que consiste en aplicar presión con los dedos en puntos específicos del cuerpo para estimular el flujo de energía.

La digitopuntura se usa, por ejemplo, para aliviar los síntomas de la alergia, como la congestión nasal. Y, precisamente, un experto en digitopuntura, la cuenta de TikTok @Fisiolution, nos enseña tres métodos para remitir las secuelas de un ataque de alergia.

Tres masajes de acupresión para aliviar los síntomas de la alergia

El primero de los masajes es muy sencillo de realizar: consiste en doblar el codo y presionar justo el punto de intersección entre antebrazo y brazo, en lo que se conoce como ‘pliegue del codo’ pero un poco más alejado del hueso del codo. Deberás hacerlo entre dos y tres minutos al día, unas cuatro o cinco veces, y en el sentido de las agujas del reloj.

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El segundo, colocaremos los dedos índices justo en la esquina de los orificios nasales, colocados hacia afuera, y presionaremos unos dos o tres minutos. Sencillo, ¿verdad? No obstante, si tienes dudas, puedes ver el vídeo de la propia cuenta, que te muestra de manera visible los puntos exactos.

El último masaje que te puedes aplicar para descongestionar la nariz y aliviar otros síntomas de la alergia consiste en ‘darse la mano a sí mismo’. Cuando estés en esa postura, deberás presionar donde caiga el dedo índice, justo en ese punto, haciendo un movimiento hacia el brazo, de fuera hacia dentro. Igual que los movimientos anteriores: unas cuatro o cinco veces al día, dos o tres minutos cada vez.

Los beneficios de usar la digitopuntura

Hay que decir que la digitopuntura cuenta con respaldo científico limitado, aunque creciente, y muchos abogan por ella como una terapia complementaria, nunca sustituta de la medicina tradicional. La digitopuntura podría aliviar el dolor y reducir el estrés, demostrando efectos en la regulación neuroendocrina. Hay estudios que indican su efectividad en la reducción del dolor, incluyendo casos de lumbalgia y dolor de parto.

Beneficios para la salud de la digitopuntura

Entre los beneficios más documentados y con mayor evidencia de la digitopuntura encontramos:

Alivio del dolor crónico y agudo: dolor lumbar, cefaleas y migrañas, dismenorrea (calambres menstruales).

Reducción del estrés y la ansiedad: la digitopuntura influye en el sistema nervioso autónomo, ayudando a pasar del estado de ‘lucha o huida' (sistema simpático) al de ‘descanso y digestión' (parasimpático). Además, reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés, y promueve una sensación de relajación profunda e inmediata tras la sesión.

Control de las náuseas y los vómitos. Uno de los usos más aceptados por la medicina tradicional. El punto P6, situado en la parte interna de la muñeca, es utilizado para calmar las náuseas en los viajes, el embarazo y las náuseas posoperatorias o derivadas de tratamientos de quimioterapia.

Mejora la calidad del sueño. Al equilibrar el sistema nervioso y reducir la rumiación mental, la acupresión facilita conciliar el sueño.

Apoyo en la recuperación física y fatiga. Al presionar puntos específicos, se estimula el flujo de sangre, acelerando la eliminación de toxinas. Además, ayuda a combatir el letargo y mejora los niveles de energía.

Es muy importante recordar que, aunque se trata de una técnica completamente segura, no debe jamás sustituir tratamientos médicos en ningún caso.