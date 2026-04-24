Este es el signo de alarma más evidente que te avisa de que vas a padecer Alzheimer

Nuestro sentido del olfato puede ayudarnos a detectar el Alzhéimer de manera precozGetty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Diagnosticar de manera precoz el Alzheimer sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta la medicina moderna. Tradicionalmente, el principal signo de alarma ha sido la pérdida de memoria reciente.

Sin embargo, una investigación reciente publicada por el DZNE - German Center for Neurodegenerative Diseases y difundida en ScienceDaily introduce un matiz clave: puede existir un síntoma aún más temprano y evidente de lo que se pensaba.

El signo de alarma más evidente según la ciencia reciente

De acuerdo con este estudio, uno de los primeros indicios de que una persona podría desarrollar Alzheimer es la pérdida progresiva del sentido del olfato. Este hallazgo es especialmente relevante porque suele aparecer bastante antes que los problemas de memoria, lo que podría resolver el gran problema de la detección precoz del alzhéimer.

Y es que no es casualidad que las personas que desarrollen en el futuro alzhéimer puedan ir perdiendo progresivamente el olfato. En las primeras fases del Alzheimer, el propio sistema inmunitario del cerebro comienza a actuar de forma anómala. Las células inmunes, conocidas como microglía, destruyen conexiones neuronales relacionadas con el olfato, afectando regiones clave como el bulbo olfatorio.

Este proceso ocurre de manera silenciosa y sin revelar más síntomas, mucho antes de que aparezcan los síntomas cognitivos clásicos. Por eso, detectar cambios en la capacidad de oler podría ser una herramienta crucial para identificar a personas en riesgo.

¿Por qué el olfato es tan importante?

El sistema olfativo está directamente conectado con áreas cerebrales relacionadas con la memoria y las emociones. Cuando dichas conexiones empiezan a deteriorarse, el impacto se manifiesta primero en la percepción de los olores.

Los científicos han observado que esta pérdida puede deberse a una especie de ‘señal de eliminación’ en las neuronas, que provoca que el cerebro elimine conexiones que en realidad siguen siendo necesarias.

Esto no solo explica el síntoma, sino que abre la puerta a nuevas estrategias de diagnóstico precoz y tratamiento, especialmente ahora que existen terapias que requieren ser administradas en fases muy tempranas para ser efectivas.

¿Significa esto que la memoria ya no es clave?

Mantener la cabeza activa nos aleja del AlzheimerGetty Images

La pérdida de memoria sigue siendo el síntoma más conocido y frecuente en el inicio clínico del Alzheimer. De hecho, la dificultad para recordar información reciente continúa siendo el signo más habitual cuando la enfermedad ya ha comenzado a manifestarse.

Sin embargo, este nuevo enfoque cambia el momento en el que se puede detectar la enfermedad. Mientras que la memoria falla cuando el daño ya es significativo, el olfato podría alertar años antes, posibilitando aún más algún posible tratamiento.

Señales a las que debes prestar atención

Sin embargo, el olfato puede ser señal de otras múltiples enfermedades y patologías, por lo que los expertos recomiendan vigilar estos casos:

La pérdida de olfato es progresiva y sin causa aparente.

Se acompaña de otros cambios sutiles en la percepción o el comportamiento.

Persiste durante largos periodos.

En estos casos, consultar con un especialista puede ser clave para descartar o confirmar un posible riesgo neurológico.

La importancia de la detección temprana

El gran valor de este descubrimiento es que podría permitir adelantarse al alzhéimer Detectarlo en fases preclínicas facilitaría el uso de tratamientos innovadores, como los basados en anticuerpos contra el beta-amiloide, que son más eficaces cuanto antes se administran.

Conclusión

El signo de alarma más evidente (y anticipatorio) del Alzheimer podría no ser, como se pensaba, la memoria, sino algo mucho más sutil: la pérdida del olfato. Este síntoma, silencioso pero revelador, puede aparecer años antes de los primeros fallos cognitivos.

Prestar atención a estos cambios aparentemente menores puede marcar la diferencia entre un diagnóstico tardío y una detección precoz. Y en una enfermedad como el Alzheimer, adelantarse es, sin duda, la mejor herramienta que podemos tener disponible.