Audi A6, nueve… entregas

Nueve entregas… diez millones. La llegada al mercado de la novena generación, los nuevos A6 Sedan y A6 Avant, ahora más dinámicos, eficaces y digitales, ofrecen una experiencia dce conducción de ‘primera clase’, toda una referencia en el segmento de militancia.

Ambos modelos, basados en la plataforma ‘Premium de Combustión’ (PPC), se presentan en el mercado español animados por una renovada mecánica turbodiésel. La tecnología de hibridación ligera MHEV Plus apoya al motor de combustión, mejorando el rendimiento y el confort de conducción, a la vez que reduce las emisiones de CO2. También se ofrecen como híbridos enchufables y con las nuevas variantes e-hybrid —tecnología híbrida enchufable— que ofrece hasta un centenar de kilómetros de autonomía exclusivamente elécgrica.

Tanto en viajes largos como en utilización urbana, la suspensión neumática adaptativa y la dirección a las cuatro ruedas, garantizan una conducción suave y un ágil manejo del coche.

Consecuencia: los actualizados A6 combinan un elegante y dinámico diseño con una cuidada aerodinámica. Con la novena generación —fabricada en Neckarsulm—, Audi continúa con su exitosa historia en el segmento ‘C’. Precisamente con el modelo 100, Audi daba el salto, en 1968, al segmento premium de las berlinas de tamaño medio: el 100 (C1 y C4) ganó cinco veces el «Volante de Oro», fue nombrado un par de veces «Car of the Year» y una vez «World Car of the Year»; contabilizando 3,2 millones de unidades vendidas del aquel pionero, lo que subraya el éxito y la popularidad de la serie 100.

Las generaciones que siguieron al C1, lo harían bajo un lema que hoy ya es historia: «A la vanguardia de la técnica», traducido en numerosas innovaciones, como su carrocería totalmente galvanizada, una optimizada aerodinámica y los motores altamente eficaces.

Desde 1994, el 100 pasó de denominarse A6, contabilizando en su haber más de diez millones de unidades, militando —desde 1968— en el segmento de las berlinas de gran tamaño; la cifra asciende exactamente a 9.836.762 unidades, a fecha del pasado abril del presente año 2025.

Cifras que avalan la larga trayectoria del modelo, cuyo entusiasmo y pasión se ha transmitido a los empleados de Audi, que homenajearon a cada una de las generaciones —C1 a C8— en la ‘Audi Piazza’ de la casa madre de Ingolstadt, dando una cordial bienvenida a la familia del nuevo A6 Avant C9.