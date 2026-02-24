¿Pagarías 3 euros la noche por aparcar en un supermercado? El servicio de Lidl que podría cambiar el problema del parking

La saturación de parkings urbanos reabre el debate sobre nuevas soluciones como el modelo nocturno que ya aplican supermercados en Alemania.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Llegar a casa y tardar más de media hora en encontrar una plaza. Dar vueltas, calcular mal, volver a empezar. En algunas ciudades europeas es rutina. En León, con la zona azul superando el 90% de ocupación y los parkings subterráneos completos por la mañana, aparcar se ha convertido, como denuncia la oposición municipal, en una auténtica "misión imposible". Y en ese contexto, una iniciativa que ya funciona en Alemania empieza a generar una pregunta incómoda: ¿pagarías 3 euros la noche por aparcar en el parking de tu supermercado?

El modelo de Lidl en Alemania que reabre el debate del aparcamiento en León

Lidl ha puesto en marcha en varias ciudades alemanas un programa de aparcamiento nocturno que permite a los vecinos utilizar sus plazas cuando el supermercado está cerrado. El precio es de 3 euros la noche, 12 euros la semana o 30 euros al mes.

El sistema se gestiona de forma digital y se vincula a la matrícula del vehículo. El uso es limitado. Si el usuario excede el horario nocturno o utiliza la plaza fuera de las condiciones establecidas, se aplican recargos. Es, en la práctica, un alquiler temporal de plazas privadas que de otro modo quedarían vacías durante horas.

La iniciativa no surge de la nada. Aldi lleva años aplicando este modelo en el sur de Alemania. Que dos gigantes de la distribución estén ampliándolo confirma que existe demanda real. La lógica es sencilla: parkings vacíos por la noche frente a barrios saturados de coches.

Aparcar en León: cuando el problema deja de ser puntual

En León, la reciente pérdida de 420 plazas tras la peatonalización de varias calles ha intensificado el debate político y ciudadano. Según los datos expuestos por el Partido Popular en el Ayuntamiento, la zona azul alcanza ocupaciones superiores al 92%, la naranja roza el lleno y la verde presenta más vehículos autorizados que plazas disponibles. A ello se suma la saturación de los aparcamientos subterráneos en horas punta.

Aparcar en León es, según esos datos, una "misión imposible". Más tiempo al volante implica más combustible, más emisiones y, en muchos casos, más gasto al terminar recurriendo a parkings de pago.

En ese escenario, pagar 30 euros al mes puede dejar de percibirse como un coste adicional para convertirse en una inversión en tiempo y tranquilidad.

¿Funcionaría el modelo Lidl en España?

En España, Lidl supera los 600 establecimientos. Muchos cuentan con amplias superficies de aparcamiento, especialmente en zonas comerciales y residenciales. La cuestión es: ¿estarían los conductores dispuestos a pagar por algo que tradicionalmente consideran gratuito?

En grandes capitales la presión es evidente. En ciudades medias como León, el problema se concentra especialmente en el centro urbano y en barrios consolidados donde el parque móvil supera con creces la oferta de plazas. La viabilidad dependería, en gran medida, de la ubicación concreta de los supermercados y de su proximidad a zonas tensionadas.

Existe además otro factor emergente: la movilidad eléctrica. En Alemania, muchos supermercados incorporan puntos de recarga. Integrar aparcamiento nocturno y carga podría convertirse en una solución híbrida para quienes no disponen de garaje privado, una realidad frecuente en edificios antiguos.

La tendencia europea que podría anticipar cambios en España

Lo que está ocurriendo en Alemania es una muestra de cómo el espacio urbano empieza a optimizarse con nuevas fórmulas de colaboración entre iniciativa privada y necesidades vecinales. Los supermercados monetizan un activo infrautilizado y los residentes ganan previsibilidad.

La pregunta ya no es si el problema existe. En España, los datos reflejan una tensión real en determinadas zonas. La cuestión es si la solución puede llegar desde un lugar inesperado: el parking del supermercado cuando baja la persiana.