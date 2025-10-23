Aparcar en León: "Misión imposible"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La zona azul con una ocupación superior al 92%, la naranja casi al 100% y la verde, con el doble de vehículos autorizados qué plazas existentes (4.024 coches y 1.782 plazas). Esta la situación que ha desgranado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, tras analizar los datos del aparcamiento en la capital leonesa, al que ha sumado la ocupación de los subterráneos de Ordoño y San Marcelo con el cartel de completo durante las mañanas. Fernández definió que, con los datos del aparcamiento en la ORA, “aparcar en León es misión imposible”.

“Los datos son rotundos, eliminar las 420 plazas de aparcamiento ha generado un problema de circulación y de aparcamiento para los residentes del centro, para los vecinos de los barrios y para los comerciantes”, ha dicho el portavoz popular, quien remarca que desde que Diez es alcalde “cuesta más tiempo y más dinero aparcar”.

Más tiempo porque según el popular se necesita dar vueltas durante más de media hora para encontrar una plaza, con lo que se aumentan también las emisiones contaminantes. Todo ello implica un coste superior “al subir el gasto en combustible o tener que pagar por los subterráneos”.

La solución alternativa que propone el PP es desbloquear el proyecto para el aparcamiento de Santa Nonia, en la parcela de la Diputación. “Algo que son incapaces de llevar a cabo a pesar de que el dúo PSOE y UPL gobiernan en Ayuntamiento y Diputación “, critica Fernández, quien ha apuntado que están pendientes de conocer los datos de las terrazas para analizar el impacto de las plazas reservadas a este uso en la ciudad.

"El problema crece y el enfado de los leoneses va en aumento”, precisa David Fernández, al incidir en que los comerciantes exigen una solución ya que la zona de bajas emisiones, con la peatonalización de calles y la merma de plazas de aparcamiento, que también repercute en sus negocios, a lo que añade la “inestabilidad jurídica “ generada por esa misma consecuencia entre los residentes de esas calles cerradas ahora al tráfico.

El PP tampoco ve factible la propuesta de UPL respaldada por Diez de aumentar quitar un carril en Papalaguinda para incrementar las plazas para aparcar, lo que a su vez generaría otro problema en la avenida de la Facultad.