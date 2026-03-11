No gastes de más: estos son los puntos de recarga más baratos para cargar el coche en León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Con la actual demanda de coches híbridos y eléctricos, la ciudad de León cuenta en la actualidad con una creciente red de puntos de recarga para este tipo de automóviles, impulsada por la transición hacia una movilidad más sostenible en toda la comunidad.

En la capital de León hay alrededor de 28 puntos de carga disponibles, que se complementan con otros, repartidos por la provincia, como en la localidad de La Bañeza (17) o Ponferrada (7), según datos recogidos en Electromaps.

Principales puntos de recarga en León capital

Los puntos de recarga más destacados en León se concentran en zonas comerciales y accesibles. Los ejemplos incluyen el Decathlon León en Calle La Granja 19, con 10 conectores disponibles; Leroy Merlin (LE-20, dos puntos con 2 conectores cada uno) y Supercash (Avenida Agustinos de León 314, dos puntos con 2 conectores). Otros puntos clave son el Complejo Hospitalario de León (Calle Altos del Duero 5, 3 conectores), Endesa CPO en Av. Independencia (7, 2 conectores) y Av. de Antibióticos (41, múltiples conectores rápidos). En áreas de servicio como Valcarce en Villaquilambre o Avia en El Burgo Ranero, Iberdrola ofrece recargas rápidas de hasta 200 kW, disponibles 24 horas.

¿Cuáles son los más baratos?

Los cargadores de coche eléctrico más baratos suelen estar en supermercados y parkings públicos, con precios medios que oscilan entre los 0,25 y 0,45 €/kWh para carga semirrápida (1,5-3 horas para 60 kWh, entre 15 y 27 €). Lugares como Leroy Merlin, Supercash o Decathlon destacan por tarifas económicas y promociones eventuales, con precios inferiores a los de los cargadores ultrarrápidos, que oscilan entre los 0,65 y 0,79 €/kWh.

Un ejemplo práctico:

Supermercado (barato): 60 kWh a 0,35 €/kWh = unos 21 € en 2 horas.

Ultrarrápido (caro): mismos 60 kWh a 0,70 €/kWh = 42 € en 20 minutos.

Has de saber que los cargadores ultrarrápidos, que se suelen encontrar en las autovías y las gasolineras, son interesantes porque cargan entre 15 y 30 minutos, pero su precio es más elevado. Los semirrápidos del supermercado permiten cargar el coche mientras haces la compra, por lo que quizás no necesites hacerlo con premura, a no ser que tengas una urgencia.

Algunos puntos municipales de León eran gratuitos, como en la calle Fray Luis de León. Aquí se instalaron puntos de recarga gratuitos para vehículos eléctricos como parte del plan de la ciudad para promover el transporte sostenible.

No obstante, consulta siempre su disponibilidad antes de ir a cargarlo en aplicaciones como Electromaps, que muestran el estado de los puntos de recarga en tiempo real. Si necesitas alternativas a Electromaps, también dispones de ChargeFinder, donde podrás encontrar puntos de recarga por proximidad y estado en tiempo real.

Recuerda siempre optimizar las recargas combinando la visita al supermercado con tus compras habituales, que te permitirá ahorrar hasta un 50 % frente a las cargas ultrarrápidas de las gasolineras y autovías.