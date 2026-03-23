El impuesto del coche cambia según dónde vivas: esto es lo que se paga en León

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El coste de tener un coche en León no es fijo ni universal, y depende en gran medida de decisiones municipales que muchos conductores desconocen. Lo que se paga por el conocido impuesto de circulación puede variar de forma notable incluso dentro de una misma comunidad autónoma, generando diferencias que, en algunos casos, resultan sorprendentes.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en León y su coste real

Según un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), difundido por la agencia Ical, en León un turismo medio paga alrededor de 58,50 euros al año. Se trata de una cifra que sitúa a la ciudad en una posición intermedia dentro de Castilla y León, lejos de los importes más elevados, pero también por encima de algunas de las opciones más económicas.

La clave está en que este impuesto no es uniforme. Aunque existe una base común fijada a nivel nacional, son los ayuntamientos quienes tienen margen para incrementarlo. Y ahí es donde surgen las diferencias: cada ciudad decide cuánto quiere recaudar dentro de los límites legales.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en León frente a otras ciudades

Cuando se compara León con otras capitales de provincia de la comunidad, el contraste es evidente. Salamanca encabeza la lista de las más caras, con importes que superan los 67 euros para un coche medio, mientras que Zamora ofrece tarifas considerablemente más bajas, situándose en torno a los 49 euros.

Entre medias aparecen ciudades como Burgos, Valladolid o Soria, con cifras que oscilan ligeramente pero que confirman una realidad clara: el lugar donde resides influye directamente en lo que pagas por tu vehículo, sin que el coche cambie en absoluto.

La diferencia se acentúa cuando se trata de vehículos más potentes o de gama alta. En estos casos, el impuesto en León supera los 200 euros anuales, alcanzando aproximadamente los 209 euros. Es una cantidad relevante que aumenta en función de la potencia fiscal del automóvil.

Otras ciudades cercanas elevan aún más esta cifra, llegando prácticamente al máximo permitido por la normativa. Esto demuestra que el impacto del impuesto no solo depende del tipo de coche, sino también (y de forma decisiva) del municipio donde esté registrado.

Más allá de Castilla y León, el panorama nacional evidencia aún más desigualdad. Hay ciudades donde el mismo vehículo paga poco más de 30 euros al año, mientras que en otras puede acercarse a los 90. Esta brecha pone sobre la mesa un debate recurrente sobre la equidad del sistema.

Además, estas diferencias han provocado un fenómeno cada vez más extendido: empresas que matriculan sus vehículos en municipios con impuestos más bajos para reducir costes. Esto ha generado situaciones llamativas, con localidades pequeñas acumulando miles de vehículos registrados sin que realmente circulen por sus calles.