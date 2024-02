El Parlamento Europeo insta a España a investigar la injerencia del Kremlin

Publicado por EFE Bruselas Verificado por Creado: Actualizado:

El Parlamento Europeo advirtió este jueves de una «preocupación extrema» por las injerencias rusas en Cataluña, que ve parte de «una estrategia más amplia para desestabilizar a la UE», e instó a España a investigar los nexos entre el Kremlin y el movimiento independentista catalán, nombrando directamente al líder de Junts Carles Puigdemont.

El texto, no vinculante, salió adelante con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Entre los votos a favor de la resolución completa figura el grupo socialdemócrata en su conjunto, también el PSOE, y gran parte de los Verdes/ALE, aunque sin los diputados de ERC.

Los socialdemócratas rechazaron mayoritariamente, no obstante, las enmiendas para ahondar en el nexo catalán-ruso que presentaron el PP y Ciudadanos y que acabaron saliendo adelante con el apoyo del bloque conservador. El propio Puigdemont no ha acudido a este pleno en Estrasburgo (Francia) y por tanto no ha votado, pero sus compañeros de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí votaron en contra tanto de las enmiendas españolas como del texto final.

Las enmiendas de Ciudadanos, en concreto, mencionan que los representantes de los secesionistas que habrían mantenido contactos con el entorno del Kremlin, incluyendo a Puigdemont, «están demandando una amnistía por sus presuntos delitos», y pide también que el propio Parlamento Europeo investigue a Puigdemont por infracciones del código de conducta de los eurodiputados. De ser encontrado culpable, las sanciones internas podrían consistir en la pérdida del derecho a dietas (338 euros diarios) durante hasta 30 días o la prohibición de participar en actividades parlamentarias o representar a la institución durante diferentes periodos de tiempo, entre otras medidas.

Las enmiendas del PP se centran en señalar que los contactos del Kremlin tuvieron también lugar con el Gobierno catalán además de con los independentistas.