Díaz eleva el tono contra Sánchez ante un 18-F clave para Sumar

«El PSOE presume de ese SMI, pero os digo que no querían hacerlo. Si fuera por ellos no lo tendríamos». Yolanda Díaz ha dado un giro a su estrategia de la no confrontación con su socio de Gobierno para pasar al ataque directo contra el PSOE.

Lo ha hecho en plena campaña de las elecciones gallegas, en las que Sumar —separada ya de Podemos— se juega la entrada en el Parlamento de Galicia, territorio natal de la vicepresidenta segunda.

Un traspiés en estos comicios —el último CIS otorga una horquilla de entre cero y un escaño a la candidatura liderada por Marta Lois— rebajaría las expectativas de la organización con la que Díaz aspira a enarbolar, no solo una izquierda transversal, sino todo un «proyecto de país», y a un mes de que se celebre la primera Asamblea de su historia, con la que se convertirán en un partido con estructura tradicional.