La Mesa del Congreso fija el 7 de marzo para la Ley de Amnistía

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, con los votos del PSOE y Sumar, la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de Ley de Amnistía y ha fijado el 7 de marzo como fecha límite.

Tras la decisión de Junts de rechazar la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico, la Mesa de la Cámara acordó devolver el texto a la Comisión de Justicia para que emitiera un nuevo dictamen después del fracaso en la votación.

El órgano de gobierno de la institución tomó esa decisión el pasado 6 de febrero y fijó un primer plazo de 15 días naturales que finalizaba este miércoles, día 21. Pero el pasado sábado el PSOE solicitó más tiempo para poder seguir negociando con Junts.

En ese escrito, que lleva la firma de la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, no se especificaba de cuánto debía ser esa prorroga. La Mesa ha decidido dar dos semanas de margen y establecer como nuevo tope el día 7 de marzo. Y ya no podrá haber nuevas ampliaciones porque el artículo 131.2 del Reglamento deja claro que si una iniciativa de rango orgánico no logra recabar el voto de la mayoría absoluta y ha de ser devuelta a la comisión correspondiente, ésta «deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes».