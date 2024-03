Isabel Díaz Ayuso: «Se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal»

Publicado por Redacción Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes los «años aciagos» que, a su juicio, vive actualmente España, denunciando que «se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal».

Ayuso ha participado en la cuarta edición de los premios Héroes de Tabarnia, junto al presidente de esta plataforma, el actor Albert Boadella, en un acto que ha reunido a más de 300 personas, y en el que no ha hecho menciones explícitas a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid a su pareja y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

En la semana que se va a aprobar la ley de amnistía en el Congreso, la presidenta madrileña, que ha respondido a las preguntas del conductor del acto, el periodista Alberto Castillón, ha considerado que «van a ser unos años complicados, pero hasta llegar al corazón y a la cabeza tienen aún que taladrar mucho». Somos muchos los que vemos las cosas de otra manera, con pluralidad de pensamientos, pero unidos en defensa de la libertad y de la vida, que son los dos bienes más preciados que tenemos», ha indicado la presidenta, que ha animado al público: «Sé que vamos a ganar».

Ayuso ha asegurado tener «la conciencia tranquila» porque dice lo que piensa, aunque sepa que luego «van a retorcer» sus palabras. Al ser preguntada por si le gustaría trabajar en Televisión Española y ocupar el lugar de la periodista Silvia Intxaurrondo, «que gana diez veces más que usted», Ayuso ha respondido: «Visto así, sí, claro».

«Soy periodista, será mi profesión para siempre. Entre otras muchas cosas la elegí porque me gusta la verdad. La primera misión de un periodista es contar la verdad, no transformarla. Cuando decidí que quería transformar las cosas que no me gustaban pasé a la política», ha explicado.

Sobre si dará el paso para postularse como presidenta del Gobierno, Ayuso ha subrayado que ella está centrada en sus responsabilidades al frente de la Comunidad de Madrid y que es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien «tiene que seguir liderando la oposición». Ayuso, que ostenta el cargo de presidenta de Tabarnia en Madrid, también ha bromeado sobre la posibilidad de incluir a Tabarnia en el estand de la Comunidad de Madrid y dejar fuera a otros, como el de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por IU-Más Madrid y el PSOE.