Ayuso modula su postura sobre el presunto fraude fiscal de su pareja

Una semana después de que Isabel Díaz Ayuso atribuyese el fraude fiscal por el que se investiga a su pareja a una «inspección salvaje», cambió este lunes el paso marcando distancia entre la defensa de Alberto González Amador de la suya como presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder territorial del PP, que el miércoles aseguró que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su compañero sentimental, defendió que «las estrategias de defensa de un particular» no son su responsabilidad como presidenta y calificó de «escándalo absoluto» la filtración de datos a los medios de comunicación por parte de la Fiscalía. Díaz Ayuso volvió a desligar la actividad por la que está siendo investigado Alberto González Amador de cualquier relación con la Administración que preside y calificó de «chavista» que Moncloa esté usando «todos los poderes del Estado» contra un particular para intentar dañarle.

«Me pincho y no sangro», ironizó Díaz Ayuso cuando fue cuestionada sobre por qué la semana pasada defendió la inocencia de su pareja y ahora dejaba el tema en un segundo plano, arguyendo que ella salió a dar explicaciones. «Cosa que otros no hacen», señaló, en clara alusión a Pedro Sánchez y apuntando a su mujer. Mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, ha defendido en una carta dirigida a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunciará por la vía penal y administrativa la revelación de datos en el caso de la pareja de Ayuso. García Ortiz incide en que «la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública». Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa.