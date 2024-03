La policía coloca a Aberchán de líder de una banda criminal

Publicado por EP Melilla Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha acusado al ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Mustafa Aberchán (CPM), de ser «el líder de una organización criminal en Melilla» en forma de partido político como es Coalición por Melilla (CPM), según el atestado del informe de la causa que ha desembocado en la detención y encarcelamiento de seis ex cargos del Gobierno melillense desde los días 5 y 6 de marzo, entre ellos el propio Aberchán. Según el documento judicial, las distintas unidades que han elaborado el informe en el seno de la Jefatura Superior de Policía se subraya que Mustafa Aberchán «ha sido el que ha dispuesto la realización de la contratación fraudulenta, es quien ha decido a quién adjudicar y a quién no, conforme a las evidencias contenidas en los informes que acompañan al atestado». Por ello, lo considera «el máximo responsable de los delitos cometidos, es el líder del partido, sin que nadie discuta sus decisiones y, a la postre, los investigadores consideramos que viene liderando la organización criminal, desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008».

El informe lo sitúa como ‘número uno’ y en la cúspide de dicha organización, lo que llaman «Escalón A», y detallan que le acompañan en ese organigrama, los ex consejeros del Gobierno de Melilla Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Mohamed Ahmed, Hassán Mohatar y Cecilia González Casas, y las ex viceconsejeras Fatima Mohamed Kaddur y Yonaida Sel-Lam, así como dos empresarios locales.

«COMPRA DE VOTOS»

Al respecto, los agentes han destacado que conforme a las indagaciones, declaraciones y análisis de expedientes, pueden afirmar con rotundidad «de la existencia de una organización criminal, que desde Consejerías adscritas a la formación política Coalición por Melilla (CPM), en el anterior gobierno de la Ciudad, habrían adjudicado cientos de contratos menores procedentes de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM), a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra del voto por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados».

En este sentido, sostienen que «existen cientos de elementos probatorios, después de diez meses de investigación, para aseverar que esa organización criminal, desde el Gobierno de la CAM habría adjudicado 291 contratos menores, mediante la perpetración continuada y sistemática de supuestos delitos de fraude en la contratación, mediante la concertación entre el órgano de contratación, invitados y adjudicatarios, con el objeto de inyectar millonarios recursos procedentes del erario público, a integrantes de los escalones A y B de la organización, con el objeto de que estos financiasen la compra del voto.