Feijóo: «El PNV y el PSOE toman el pelo a los vascos»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PNV y al PSOE de «tomar el pelo» a los vascos al criticar que EH Bildu no llame terrorista a ETA, pero «sin romper» con esa coalición. «Es una vergüenza y una falta de respeto hacia el pueblo vasco. Una actitud farisea de pactar y después criticar; demonizar y luego pactar; dicen una cosa en Madrid, pero quieren aparentar otra en Vitoria», ha afirmado.

Núñez Feijóo ha participado este viernes, última jornada de la campaña electoral, en un acto matinal en Bilbao con el candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés.

En su intervención ha asegurado que en las elecciones vascas «hay tres maneras de votar a EH Bildu: la directa, con la papeleta de EH Bildu; la indirecta con la papeleta del PSE y la aplazada con la papeleta del PNV». Por ello ha pedido el voto para el PP a los «vascos no independentistas, a los que se sienten estafados por los socialistas y a los que no aceptan que el referente ético y moral sea EH Bildu». Ha remarcado que la sociedad vasca «no puede olvidar lo ocurrido» con ETA y «se debe reflejar en las urnas», pero «no por venganza, sino por memoria y justicia». «Para que podamos relacionarnos con normalidad con Bildu primero debe aceptar que ETA era una banda terrorista que asesinaba; debe colaborar en el esclarecimiento de sus crímenes y tienen que pedir perdón, pero de verdad», ha expuesto.

El PP, según ha dicho, «ha pagado un alto precio por no aceptar los peajes de EH Bildu, ni someterse a su chantaje», y ha considerado que su partido es «la alternativa a la gestión del PNV, al constitucionalismo del PSOE y a la moral de EH Bildu».

En referencia concreta al PNV ha afirmado sentirse «sorprendido» por su «complejo» ante los políticos catalanes y el procés, y ha mantenido que «fue un desastre para Cataluña y los catalanes, y sería un desastre para Euskadi y el pueblo vasco».

Ante los comicios del próximo domingo ha resaltado que la expectativa del PP es «crecer» en votos y representación, y mejorar los resultados las anteriores elecciones. Feijóo ha pedido también a los 130.000 vascos que votaron al PP en las pasadas elecciones generales que «repitan ese voto» el 21 de abril y si lo hacen «no habrá un gobierno en el País Vasco sin que el PP lo decida».

De Andrés, por su parte, ha opinado que ante estas elecciones los socialistas «están nerviosos» y el PNV «preocupado», mientras que el PP «mantiene un mismo discurso porque es un partido previsible y fiable».

«El PNV no ha fijado posición; no dice ‘no’ ni el PSE ni a Bildu, y los vascos deben ser conscientes de que igual dan el poder a quien no ha dicho cuál será su senda. El PNV ya pactó con la izquierda abertzale en Lizarra, y lo puede volver a hacer».