Koldo García defiende su inocencia, calla sobre los contratos y dice que volverá al PSOE

Koldo García abandonó este lunes su reducto de anonimato y comidas con peñistas en Benidorm para regresar al Senado, la cámara que tantas veces visitó escoltando al que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos entre 2018 y 2021. El que fuera asesor del exdirigente socialista, consejero de Renfe y vocal en Puertos del Estado —que da nombre a la presunta trama de corrupción sobre la compraventa de mascarillas en la pandemia que salpica al Gobierno— volvió a ponerse el traje y la corbata para comparecer ante la comisión de investigación promovida por el PP.

Como todos los intervinientes, estaba obligado a presentarse ante la comisión del Senado y nada más comenzar el interrogatorio de la senadora de UPN María Caballero, centrado en su etapa en el PSOE navarro, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar sobre los contratos, pero antes dejó algunas menciones. «En ningún momento he querido esquivar o comparecer en ningún sitio. Cualquier me puede localizar en cualquier momento. Cada 15 días voy al juzgado a fichar», matizó en respuesta a algunas informaciones conocidas la pasada semana sobre la imposibilidad del Senado para contactar con el interviniente.

Posteriormente, y antes de guardar silencio para no comprometer su situación judicial —está imputado en un juzgado de la Audiencia Nacional—, Koldo García sí explicó su actual vínculo con el partido: «No sé si aún soy militante del PSOE porque no lo sé, pero le aseguró que volveré», respondió a la senadora Caballero, antes de aclarar por qué no iba a contestar sobre los contratos bajo sospecha que los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias concedieron a Soluciones de Gestión, la empresa clave de la presunta trama. «Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría», aseguró ante la atenta mirada de su abogado Javier Pimentel, sentado a su espalda.

Pese a ello, los portavoces de los distintos grupos le plantearon las preguntas durante el tiempo asignado a cada uno. «Yo tengo la conciencia tranquila, usted no sé», le espetó al senador de Bildu Josu Estarrona. «Estoy mediáticamente muerto, me han crucificado, no puedo andar por la calle. Cuando haya hablado con el juez estoy dispuesto a volver y hablar con ustedes, pero cuando tenga los medios materiales para poder defenderme. La pregunta que les hago ahora es, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente?», desafió García tras la intervención del parlamentario de ERC Joan Queralt. Una circunstancia que provocó un revuelo generalizado. «Ha dicho salvajadas» Más revuelo levantó aún la dura intervención del senador del PP Luis Javier Santamaría, quien durante 17 minutos atacó sin piedad al compareciente. «Pertenece usted a la peor clase de personas que puedan existir en una sociedad; hombres sin alma capaces de aprovecharse de las desgracias y luego atiborrarse a marisco y acabar la fiesta en el ‘francés’; a poca justicia que haya usted no debería salir jamás de la cárcel por depositar la vida de los españoles en manos de un tipo sin escrúpulos como (Víctor) Aldama y un estafador como (Juan Carlos) Cueto», dijo el senador en referencia a dos empresarios acusados en la causa. «No puedo ser usted más miserable», concluyó Santamaría, conocido por su dureza cuando era diputado. Tras escucharlo sin mover una pestaña, Koldo García sí contestó a Santamaría: «Cree que el ladrón que todos son de su condición. Usted está dando por hecho irregularidades e ilegalidades y no lo voy a consentir porque los tribunales no han dictaminado nada para su desgracia. No hay pruebas sobre mi persona, y a ustedes en el Senado les da igual. Ya me han culpabilizado», señaló el compareciente. «Voy a salir inocente y le voy a dar la oportunidad de que me vuelva a preguntar. No hay pruebas absolutamente de nada».

