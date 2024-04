Aragonès critica los «cambios de opinión» de Junts tras sumarse a la vía negociadora

Publicado por EFE Girona Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha señalado que su partido ha defendido la amnistía y la negociación política con el Estado «en solitario y durante mucho tiempo» y, en clara alusión a Junts, ha ironizado: «No podemos asegurar que en unos meses no vayan a cambiar de opinión».

En un acto electoral en el Palau Firal de Girona, ante más de tres centenares de personas -según la cálculos de la organización- tras un cambio de última hora debido a la lluvia, Aragonès ha censurado las dudas sobre la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha mostrado Junts en el pasado.

«Hay que estar siempre ahí para defender el derecho a la autodeterminación, no ahora sí y ahora no», ha apuntado. Con sorna, ha añadido: «Algunos han cambiado de posición. Bienvenidos». Además, en un contexto en el que Junts abandonó el Govern de coalición en octubre de 2022, pero también en el mismo día en el que Pedro Sánchez ha comunicado que seguirá al frente del Ejecutivo, Aragonès ha dicho que ERC es la candidatura «que no falla ni abandona nunca, que no se rinde nunca, también la más fiable».

En la ciudad de la que el cabeza de cartel de Junts, Carles Puigdemont, fue alcalde entre 2015 y 2016, el candidato de ERC ha censurado que «entre unos y otros han hablado demasiado de nombres propios» y «poco» de Cataluña. Y tras criticar nuevamente la «pantomima» del presidente del Gobierno, ha asegurado que «el único proyecto que tiene el PSC se llama Pedro Sánchez».

La secretaria general del partido, Marta Rovira, también ha apuntado hacia Junts, formación de la que ha lamentado que ahora quiera sumar tras haber atacado a ERC para hacerle perder fuerza.

La diputada en el Congreso Teresa Jordà, finalmente, ha definido a Aragonès como «un hombre tenaz y valiente».