Sánchez visualiza otro mandato y sus socios exigen concretar un plan

Pedro Sánchez no solo ha dejado atrás la duda que, según explicó en su carta a la ciudadanía el pasado miércoles, lo atenazó al conocer que un juez había decidido abrir diligencias previas en torno a su mujer, Begoña Gómez, por un supuesto delito de tráfico de influencias denunciado por el pseudosindicato Manos Limpias. Lo ha hecho con contundencia. Tras mantener en vilo al país durante cinco largos días, que su partido vivió con verdadera angustia, este martes proclamó que estaría incluso dispuesto a presentarse a la reelección para un nuevo mandato. «Estoy con ánimo para estos tres años - dijo- y los que quieran los españoles con su voto».

En el PSOE viven con alborozo el renovado estado de ánimo que ahora exhibe su jefe de filas, por más que no falten voces que admitan en privado que el inédito episodio vivido en la última semana ha dejado al descubierto algunas fallas en una organización excesivamente dependiente de su líder. El personalismo con el que Sánchez maneja las riendas de su partido ha llegado en esta ocasión al extremo de que, ni siquiera tras haber decidido que no dimitiría, en la madrugada del sábado, según su relato, se molestó en comunicárselo de inmediato a quien llevaba días sumida en la incertidumbre de si tendría que sustituirlo o no, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero apenas hay reproches internos y la mayoría se felicita de que hoy están más fuertes de cara a las catalanas del día 12 y las europeas de junio. «Salimos como un cohete», sostiene un barón territorial.

Sus socios, empezando por los de la coalición, se muestran en cambio más críticos. No solo cuestionan que fuera necesario que Sánchez hiciera partícipe de su dilema personal a todo el país sino que avisan de que, si de verdad lo que estuvo en el trasfondo de su ‘pájara’ fueron los ataques de la «maquinaria del fango» con la que la derecha y la ultraderecha, están poniendo «en riesgo» la democracia; si, de verdad, como afirmó este martes, se siente víctima del ‘lawfare’ -no judicial sino de la ‘policía patriótica’ del exministro popular Jorge Fernández Díaz- y si, de verdad, ha decidido quedarse para combatir todo eso, debería actuar ya.

Sánchez abrió el lunes la puerta a una reforma que permita renovar sin el primer partido de la oposición, más de cinco años después de lo que marca la ley, el Consejo General del Poder Judicial. Este martes insistió: «Si el PP continúa en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos que lo saquen de esa situación».

De hecho, Sumar y los socios de investidura coinciden en que la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años con el mandato caducado, es lo más urgente para «llenar de contenido el punto y aparte». Los de Ione Belarra se adelantaron y registraron una proposición de ley que resta peso al Senado -donde el PP cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura-.