Cerdán trata de distanciarse de Koldo, pero admite que le conectó con Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo Madrid

Santos Cerdán, el dirigente socialista que abrió las puerta del PSOE a Koldo García, trató este martes por todos los medios de poner tierra de por medio con el personaje central de la trama de ventas de mascarillas que salpica a los socialistas.

El número 3 de los socialistas, en la comisión del Senado que investiga esta red de venta fraudulenta de material sanitario a las administraciones, negó de manera tajante que García fuera su «pupilo» y, sobre todo, desmintió que estuviera al tanto de los negocios que este exportero de prostíbulo para enriquecerse con las mascarillas en los momentos más duros de la pandemia. «Estuve 45 días aislado por covid y sin hablar con nadie en aquellos días», se despachó el secretario de organización socialista, que afirmó en el Parlamento que en la época en que García se enriqueció de manera exponencial solo habló con él «dos o tres veces».

«No le promocioné en Navarra»; «nunca ha trabajado directamente para mí»; «no tengo responsabilidad jurídica sobre sus acciones»; «no he ido nunca a su casa»; «no he ido nunca de vacaciones con él»... el dirigente socialista se esmeró en sacudirse cualquier responsabilidad. Y en esa línea, afirmó -en una sesión bastante bronca- que se enteró por la prensa de la trama de las mascarillas y que desde la detención de Koldo García no ha vuelto a hablar con él, aunque no aclaró del todo si mantuvo contacto con el imputado a finales de 2023 cuando los integrantes de la trama ya se sabían bajo el foco de la Guardia Civil.

«Fue solo un trabajador del ministerio y un chófer del secretario de organización (que era José Luis Ábalos). No fue nadie dentro del organigrama de Ferraz», trató de desmarcarse Cerdán, quién no obstante terminó por admitir que fue él quien introdujo a Koldo García en la esfera de Pedro Sánchez. El compareciente explicó que conoció al imputado entre «finales de 2010 y principios de 2011» cuando éste se «acercó» al PSN para «afiliarse» cuando él era secretario de organización del partido en Navarra.

«Solo un compañero más» «Yo no le avalé. Solo era un compañero más de los 180.000 militantes, que creo una agrupación en Huarte», relató el ahora hombre de confianza en el PSOE del presidente del Gobierno, que admitió, no que obstante es «verdad» que «lo traje (a Madrid) en las primarias de 2017» para vigilar dos noches los avales para que Pedro Sánchez se presentara a la secretaría general. «Pero no ha sido ni amigo ni conductor del Pedro Sánchez», recalcó el secretario de organización.

Y a partir de ahí, nada más. Santos Cerdán se desmarcó absolutamente de la trayectoria de Koldo García, cuando el imputado en 2017 se convirtió en chófer de José Luis Ábalos y desde allí saltó a puestos de responsabilidad en Fomento como consejero de Renfe o Puertos del Estado. Su relación a partir de ahí fue inexistente. Según su versión, imposible saber que había entrado en el negocio de mascarillas.