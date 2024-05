Ayuso recuerda que España nunca fue sumisa ni sometida

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado, durante el acto institucional del Dos de Mayo, Día de la región, que lo que pasa «en Madrid resuena en toda España», lo que es su «orgullo» y su «responsabilidad», y ha recordado que España nunca permaneció «sumisa y sometida». «Antes, durante y después de aquel mayo de 1808, lo que pasa en Madrid resuena en toda España, es nuestro orgullo y nuestra responsabilidad. Por eso trabajamos cada día por ser dignos de aquel testigo que hoy tenemos en nuestras manos, y por dejarles a nuestros herederos un Madrid y una España tan valientes y amantes de la libertad como los de aquellos héroes que aún nos siguen inspirando», ha defendido durante su intervención en la Real Casa de Correos, ante 650 invitados.

La dirigente madrileña ha recordado los «heroicos» episodios de hace ya más de dos siglos «cuando el pueblo de Madrid, en representación de toda la nación, alzó sus fuerzas contra las tropas invasoras, por la libertad».

«La historia de Madrid, eternamente al servicio de España, ha sido muy particular, porque siempre ha hablado en nombre de todos y pensando en todos, con una sencillez y una hospitalidad únicas en el mundo, y con una forma de vida muy propia: brava, callejera, popular. Donde todos importamos se venga de donde se venga, mientras disfrutamos la conversación, la tertulia, el encuentro. Donde se encaran las dificultades con asombrosa actitud: descarada, sincera, valiente», ha defendido la presidenta regional. Ayuso ha recordado que el Día de la Comunidad se rememoran unos hechos «que hablan por España entera», cuando dijeron ‘no’ a las tropas napoleónicas y se desencadenó la Guerra de la Independencia Española. «Una de las naciones más antiguas del mundo, protagonista de la primera globalización, del descubrimiento del Nuevo Mundo, Plaza Mayor de la Hispanidad, no podía permanecer sumisa y sometida», ha defendido. Ha recordado que «el 69% de los muertos y heridos era de otras provincias españolas, un retrato de Madrid mismo». Para Ayuso, el Madrid de entonces ya era «tan parecido al de ahora» porque la región ha sido y siempre será «cruce de caminos». «Siempre hemos sabido que esto no va de nosotros solos sino de toda España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño ni el saberse más que nadie», ha clamado. Además, ha puesto en valor a los «héroes anónimos que levantan hoy este Madrid al servicio de España son autónomos, taxistas, Policías, Guardias Civiles, militares, médicos, profesores e ingenieros».