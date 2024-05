«No olvidamos ni la dictadura ni la banda terrorista»

Publicado por Agencias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado el informe de la ONU que insta a España a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox: «No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista» ETA. Además, ha dicho que «lo mejor que se puede hacer» es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que «aún no lo están» en CCAA. En declaraciones a los periodistas ante el Museu Dalí de Figueres, el jefe de la oposición ha contrastado su postura con la del Ejecutivo socialista, después de que el PSOE acordara con Bildu la ley de memoria. «Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí», ha enfatizado. Feijóo ha dicho que, ante el informe, «lo mejor que se puede hacer» es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. «Para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA, una banda terrorista».