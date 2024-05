Puigdemont inicia el cortejo a ERC e insiste en que tiene más opciones que Illa

Publicado por Agencias Perpignan Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato de Junts a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha insistido este jueves en que tiene «más opciones» de gobernar en un escenario de mayorías simples que el candidato del PSC, Salvador Illa. «En un escenario de mayoría simple tenemos más opciones nosotros, más opciones de hacer un gobierno y una mayoría coherente. No haciendo inventos esperando a que PP o Vox se abstengan. Nuestro bloque suma bastantes diputados más que el bloque constitucionalista de progreso, básicamente PSC y Comuns», ha destacado en una intervención desde Perpignan.

Tras asegurar que ya ha empezado a hacer «gestiones» al respecto, el expresident fugado ha asegurado que en campaña electoral ya avisó de que, ante la ausencia de mayorías absolutas claras o de un tripartito «muy justo», explorarían todas las opciones que tuvieran sobre la mesa. «El escenario de las opciones de gobierno en minoría están y las lucharemos», ha recalcado Puigdemont, tras reivindicar la legitimidad que tienen para hacerlo frente a los que le critican.

AGOTAR TODAS LAS OPCIONES

En concreto, ha reprochado que los socialistas le critiquen cuando ellos, a su juicio, reivindican «la legitimidad, que la tienen, de sus gobiernos en minoría en parlamentos y ayuntamientos». «Si el señor Salvador Illa hiciera un gobierno en minoría, sería tan legítimo como el nuestro. No le faltaría ni un ápice de legitimidad, pero al nuestro tampoco», ha sostenido Puigdemont, por lo que ha pedido agotar todas las opciones.

Ante el panorama abierto que ha dejado el resultado electoral, ha advertido de las «incertidumbres» que se presentan durante las próximas semanas y de la necesidad de conocer el impacto que pueda tener en el conjunto de la política española el resultado de las elecciones europeas, entre otras cuestiones. El también expresidente de la Generalitat ha apelado a los suyos a ser «extremadamente respetuosos» con la situación interna de ERC, partido que quiere que sean sus posibles socios en el Ejecutivo catalán. «Es evidente que hay una situación interna, en el caso particular del que queremos que sea nuestro socio de gobierno, que todavía no está del todo clara y de la cual nosotros, como hemos dicho en privado y en público, expresaremos el máximo respeto», ha manifestado.

Para Carles Puigdemont, también hay la posibilidad de que se haga un tripartito, con el apoyo externo o no de los republicanos, o una repetición electoral, que cree que no es un buen escenario para nadie. «No debe ser nuestra opción. No será nuestra prioridad, pero no nos da miedo. Estamos preparados para todas las eventualidades», ha avisado el expresidente catalán, que ha urgido a las fuerzas independentistas a reflexionar sobre la situación actual y sobre su futuro.

En su opinión, deben hacer esta reflexión con «generosidad» y cree que pueden liderarlo desde Junts al ser el grupo independentista más fuerte actualmente en el Parlament y con mayor implantación territorial. «Hoy tenemos un Parlament en el que no hay una mayoría absoluta independentista, y tenemos que analizar las causas de que esto sea así», ha aseverado el expresident Puigdemont, convencido de que el apoyo a la independencia sigue siendo sólido, mucho más de lo que es su representación parlamentaria.