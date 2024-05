Kantauri se declara insolvente en la causa de Miguel Ángel Blanco

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El exjefe de ETA José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri, se ha declarado insolvente ante el juez de la Audiencia Nacional que propuso juzgarle por su presunta responsabilidad como dirigente de la banda terrorista en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco en 1997.

Kantauri ha mostrado este martes su oposición al auto en el que el juez Manuel García Castellón propuso sentarle en el banquillo junto a otros tres exjefes de la organización terrorista por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía. Lo ha hecho durante una brevísima comparecencia ante el magistrado, que le había citado para comunicarle formalmente su procesamiento en una declaración indagatoria.

Además de defender que no está de acuerdo con la resolución, Kantauri se ha declarado insolvente, en relación al pago de la fianza solidaria de dos millones de euros que impuso el juez a los cuatro procesados. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, una de las acusaciones del procedimiento, solicitó al juez el embargo de sus bienes al no haber depositado la fianza, y el magistrado encargó realizar una investigación patrimonial de los cuatro. El juez concluyó que la decisión de secuestrar al concejal vasco requirió el consenso de todos los integrantes de la dirección de ETA y que los cuatro exjefes pudieron haber impedido el asesinato del joven edil pero no lo hicieron.