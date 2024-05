Abascal, a Sánchez: "¿Hasta dónde llevará el ataque contra Argentina para defender a su consorte? ¿Declarará la guerra?"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, "hasta dónde llevará el ataque diplomático contra Argentina para defender a su consorte", queriendo saber si el Ejecutivo va a expulsar al embajador argentino en España, va a romper relaciones con el país latinoamericano o "va a declararle la guerra".

El Gobierno anunció el martes la retirada de la embajadora de España en Argentina por la crisis diplomática abierta con Buenos Aires después de que el presidente argentino, Javier Milei, llamara "corrupta" a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en el marco de la convención de Vox Europa Viva 24, a donde acudió como invitado estrella. Sin embargo, las relaciones entre Madrid y Buenos Aires ya se habían enrarecido semanas antes por unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusó al argentino de "ingerir sustancias".

Abascal ha centrado gran parte de su intervención en el Congreso en reprochar al presidente las decisiones tomadas en relación a Argentina, que ha insistido en calificar de "operación de manual" que lleva a cabo "al dictado de 'kirchneristas', el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo" porque es su "títere".

Así, ha recordado que el Ejecutivo "insultó" a Milei llamándole "drogadicto, fascista y loco" y ha recalcado que el mandatario argentino únicamente está "respondiendo" a los ataques. Pero, "lo novedoso" para Abascal es que Sánchez, "actuando como un autócrata y poniendo las instituciones a su servicio", ha dejado a los españoles que viven en el país latinoamericano sin embajador, "una decisión por la que pasará a la Historia.

"¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte si no le piden perdón? ¿Han retirado al embajador? ¿Le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón? ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra argentina? ¿Dónde se va a parar usted? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuál es su límite?", ha lanzado Abascal. A renglón seguido, ha defendido que Milei no se disculpe con Sánchez "porque no es el rey ni su mujer una figura institucional".

Coacción y sobornos a empresas

Por otra parte, Abascal ha insistido en que el Gobierno ha "coaccionado y no se sabe si sobornado", "usando la Oficina Económica de Moncloa", a empresas españolas que han rechazado el tono usado por Milei el domingo, después de reunirse con el mandatario argentino en el marco de su visita a Madrid. En esta línea, también le ha acusado de pedir a las empresas "coaccionar para que actúen" contra Vox.

Abascal ha aludido a la investigación judicial en curso sobre las actividades de Begoña Gómez, en las que Vox se ha personado como acusación particular, en otros puntos de su intervención. Ha recriminado al presidente haberse ido a reflexionar cinco días para meditar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras conocerse la apertura de diligencias y haber vuelto "lloriqueando como una plañidera, de una manera inaceptable".

En este contexto, ha afirmado que Sánchez regresó a su puesto de trabajo "habiendo inventado un relato falsario" sobre los insultos lanzados contra la derecha y la ultraderecha, los pseudomedios que lanzan bulos que luego Abascal y Feijóo repiten en sede parlamentaria y judicializan organizaciones ultraderechistas.

Pero, Abascal ha acusado a Sánchez de practicar él mismo "la violencia política" y, ha dicho, que el Gobierno ha ejercido "violencia física contra la oposición con la pinza de Interior que permite a todo tipo de alborotadores acudir a los actos de Vox". "Que no se atreva a hablar de violencia política cuando su Gobierno es responsable directo de la violencia contra la oposición", ha ahondado.

Por último, ha aprovechado su intervención para criticar el rol del PP en la oposición y la connivencia que, denuncian desde la formación, muestra con el PSOE.