Feijóo acusa a Sánchez de no aclarar las actividades profesionales de su esposa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no aclarar las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, tras más de seis horas de comparecencia en el Pleno del Congreso. Por eso, ha anunciado que el Grupo Popular citará a Sánchez en el Senado, donde el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta. «El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado», ha dicho con ironía Feijóo en su pregunta de control en el Pleno del Congreso.

Tras denunciar que el jefe del Ejecutivo no haya contestado en sesión plenaria sobre las preguntas que le ha formulado sobre su esposa, el presidente del PP ha espetado a Sánchez que «las va a tener que contestar en el Senado».

En el debate previo de seis horas que se ha celebrado en el Congreso, Sánchez ha afirmado que él ya ha dado» explicaciones claras» sobre su pareja. «Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa, no le importa, a usted no le interesa la verdad», ha dicho.

Así, ha insistido en que al PP «no le importa» lo que «haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil» porque lo único que le interesa al PP es «la destrucción del adversario político» y «poder ganar en periódicos y en tribunales lo que no pudo ganar en las urnas el pasado 23 de julio».

Después de que Feijóo haya lanzado la posibilidad de citarle en el Senado si hoy no da explicaciones, Sánchez ha recalcado que él no tiene «ningún problema en responder» allí y le ha pedido que no le trate de «amenazar» llevarle a la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el llamado ‘caso Koldo’, dado que está «encantado» de comparecer. Y a renglón seguido, ha añadido: «Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada».

FEIJÓO: «ESTO SIGUE ABIERTO»

Ante esas manifestaciones, Feijóo ha asegurado en su réplica que él no ha acudido al Congreso a «prejuzgar» ni lo hará «jamás», recordando que lleva «30 años en esto». Eso sí, ha dicho a Sánchez que «tan seguro no estará cuando ha venido a mezclar» en la misma comparecencia las actividades de su esposa con varios asuntos, como Palestina, Gibraltar o Ucrania. «Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente, usted, el que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines, es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niega en las Cortes Generales», ha enfatizado.