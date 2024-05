Sánchez usa Palestina como eslogan de arranque para la campaña europea

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en ese sentido. «Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina», ha indicado.

El anuncio lo ha hecho durante el Pleno del Congreso de los Diputados, cumpliendo así con la promesa de que el Gobierno procedería a reconocer al Estado palestino antes del mes de julio, y ha recalcado que se trata de «un acto de paz, de justicia y de coherencia». «Es lo correcto y confiamos en que ayudará a construir un Mediterráneo más seguro y más estable», ha esgrimido. «Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza y dejar muy claro que por muchos muros que se levantan, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones y en la legalidad internacional», ha defendido.

Sánchez ha incidido una vez más en que la única manera de resolver el conflicto en Oriente Próximo es «la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino» que convivan en paz uno al lado del otro pero para llegar a ello «es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones con la misma legitimidad».

Ha querido dejar claro que «este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento», ha dicho, ha defendido ante los líderes de los países árabes que aún no lo hacen, «y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España». Tampoco, ha proseguido en su argumentación, «es a favor de Hamás» como esgrimen los «propagandistas» del Gobierno israelí y «también diputados del Partido Popular y de Vox, en un intento vergonzoso de sacar tajada política de este asunto». Hamás, ha incidido, «es el primer interesado en que no exista la solución de los dos Estados» pues quiere destruir a Israel y acabar con la Autoridad Palestina. Así pues, «este reconocimiento no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos Estados, es a favor del Derecho Internacional, de quienes quieren que el mundo no se rija por la voluntad del más fuerte», ha abundado. «Es un acto de paz, de justicia y de coherencia», ha resumido. Sánchez ha reconocido que la decisión seguramente no agradará a algunos líderes israelíes y «tenga consecuencias». «Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy», ha zanjado. El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado con dureza con la actuación de Israel. Así, ha denunciado que Netanyahu «sigue haciendo oídos sordos, bombardeando hospitales, escuelas, viviendas y castigando con hambre, frío y terror a más de un millón de personas».