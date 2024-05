Pedro Sánchez pide apoyo al PSOE en Europa para que retroceda la coalicion de PP y Vox

Publicado por EFE Valencia Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves el apoyo para su partido en las elecciones europeas del 9 de junio para que «no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y en Europa».

En su intervención en el mitin de arranque de la campaña electoral celebrado en València, Sánchez ha dicho que en el debate del miércoles la candidata del PP, Dolors Montserrat, no aclaró si van a pactar o no con la «ultraderecha». «Si no han aclarado si va a haber o no un pacto con la ultraderecha, tienen claro que lo van a hacer. Por eso pido el apoyo al PSOE, para que no retoceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa, empezando por la Comunidad Valenciana», ha dicho en el acto, en el que han participado también la candidata del PSOE para las europeas, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant. Además, Sánchez ha comentado que «no hay color» y que prefiere «la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal». «Por eso tenemos que salir ganar las elecciones el 9 de junio», ha añadido.

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ETA terminó «bajo un Gobierno socialista» y que España «vive en paz».

De esta manera ha respondido Zapatero —en el mitin de arranque de la campaña del PSOE para las elecciones europeas— a Ayuso, que ha asegurado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que la izquierda quiere premiar a Hamás como a ETA, tras la decisión del Gobierno de PSOE y Sumar de reconocer a Palestina como Estado.

«Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ése es el mensaje que están dando», ha dicho la presidenta madrileña del PP.

«Ya sacó la presidenta de la Comunidad de Madrid a ETA (...) Se lo vuelvo a recordar, bajo un Gobierno socialista se acabó ETA, se entregó ETA, eso estará siempre en la historia», ha dicho Zapatero, que era el presidente del Ejecutivo cuando la banda terrorista anunció en 2011 el cese definitivo de la actividad armada.

Zapatero ha recalcado que España «vive en paz» en el acto celebrado en el centro cultural La Rambleta de Valencia, con unos 2.200 asistentes, según fuentes socialistas.

Mitin de arranque Zapatero reprende en el acto a Ayuso por «sacar» a ETA a la palestra en la Asamblea de Madrid

El CIS da la victoria al PSOE con cinco puntos de ventaja sobre el PP

El PSOE ganaría las elecciones europeas del próximo 9 de junio con 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves. El sondeo apunta a que los socialistas tendrían entre 21 y 24 eurodiputados frente a los 18 y 20 de los populares. Según la encuesta del instituto que dirige Félix Tezanos, Vox superaría a Sumar y Podemos, Ciudadanos y el partido del analista e influencer ultra Alvise Pérez obtendrían representación en el Europarlamento.

Los socialistas de Teresa Ribera aventajarían en 5 puntos (32,8-35,2%) a los populares (27,9-30,2%). De confirmarse estas estimaciones, el PSOE podría mejorar los resultados de hace cinco años, cuando obtuvo un 33% de los votos. También mejoraría resultado en escaños —de 20 a entre 21 y 24—, aunque en este caso sería sobre todo porque España reparte más eurodiputados que en los comicios de 2019.

Las cifras que el CIS da al PP, acercándose al 30% de los sufragios en la parte superior de la horquilla, supondrían un fuerte avance de la candidatura de Dolors Montserrat con respecto a hace cinco años cuando solo se hicieron con el 20,1% de los sufragios con un partido sumido entonces en una profunda crisis tras la moción de censura contra Mariano Rajoy justo un año antes. Vox, según el CIS de este jueves, se alzaría con la tercera posición y conseguiría entre 5 y 6 asientos en la Eurocámara, superando a Sumar, con 4 escaños. Podemos lograría entre 2 y 3 sillas, las mismas que la coalición Ahora Repúblicas que integran ERC, EH Bildu, BNG y Ara Mes. La séptima fuerza política en estos comicios sería la agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta’, que encabeza el controvertido influencer Alvise Pérez.