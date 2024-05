Abascal: «Ojo, que el PP sólo funciona cuando está amarrado, como aquí»

Publicado por L. urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

Con motivo del triaje para las elecciones generales, Abascal pronosticó en San Marcelo que al gobierno sociocomunista de España le quedaban días; diez mese después, Abascal volvió a San Marcelo y Sánchez sigue en la Moncloa. «Por culpa del PP, por su actitud de negociar con los socialistas mientras sus medios de comunicación criticaban a Vox». El recuerdo le dio pie a Santiago Abascal para alertar de lo que hace ahora Feijóo, «lo mismo», cuando critica al PSOE mientras «pacta con ellos los jueces», o con «los rojos y los verdes en Bruselas», «y ahora dice que con los conservadores, tal vez porque se lo oyó decir a Meloni», o a Von der Leyen «que quiere más a Sánchez que al propio Feijóo», sugirió el líder de Vox en el templete de la plaza más emblemática de León, en el punto donde se colocan los artistas de los conciertos de fiestas patronales. Abascal, agasajado desde que entró en el escenario, jaleado, adorado por un público fiel, nutrido de un gentío joven inusual en otros acontecimientos de este tono político, dio las pautas por las que el electorado de León debe evitar el riesgo de que un voto suyo acabe por volver a dar la presidencia del consejo de Europa a Von der Leyen «la del potro, que le mató el lobo que protegió». «Lo siento por su potro, pero Von der Leyen no me da ninguna pena».

Así emprendió Vox el camino electoral de la cita del 9 de junio «las elecciones más relevantes de las que hay en España, aunque también hay ganas de que sean las generales para echar al autócrata, su majestad; no lo digo por el rey, lo digo por Sánchez que se cree el rey».

Abascal bajó enseguida al empedrado. «Hay dos opciones el día 9: Vox y el resto. Los que defendemos la dignidad de los españoles o los que traicionaron a sus agricultores, la autosuficiencia energética. Ayer hubo que suspender el suministro a la industria para evitar un colapso y dejar sin energía a los hogares; se creían que bastaba con las placas, y no». Y más mensajes de afinidad con la audiencia, a «vosotros, que venís libres y sin coacción, sin autobuses y sin bocadillos». Y más empatía, con León. «Da gusto salir de Madrid, cruzar Castilla la Vieja, y llegar a León».

Santiago Abascal mantuvo en el punto de mira al PP, «con los virajes de Feijóo, que ahora dice que nos descarta votar con nosotros en Europa, donde lleva años de pactos con el PSOE; la agenda 2030. Luego, ya verá, que igual no, porque está Orban, que no ha hecho otra cosa que defender los intereses de loos húngaros». Y punto de mira también para Sánchez, con el que los «medios del PP dicen que tenemos una pinza». «Pero qué pinza, si Sánchez dice viva españa, nosotros no decimos viva, decimos: mentira». El mitin de Abascal, flanqueado por Buxadé y García Gallardo, ahondó en ejemplo práctico de lo que es Europa. «Las elecciones que inciden en lo que ocurre día a día en vuestra vida; al salir a la calle, os encontrareis más inseguridad por el pacto de fronteras abiertas del PP y PSOE en Europa». «El PP sólo funciona bien cuando está amarrado, como aquí». El líder de Vox volvió a lanzar un guiño al campo: «Lo que pasa con los sacrificios de cabañas ganaderas, con esa legislación europea de arruinar al campo», recordó sobre la descarga de la normativa 2030 contra el sector. «Leyes letales». Frente al socialismo declaró a Vox partidario del pensamiento libre «sobre Isabel la católica o sobre la guerra de la independencia». Y volvió a la empatía: «Adelante, españoles de León».

