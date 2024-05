El PP se alza como el partido «para servir a toda España»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el voto el 9 de junio es la «respuesta a los engaños, a la subasta de principios, al muro que quiere dividir» a los ciudadanos, «al abuso de confianza», «al abuso de poder», a «los desmanes» de Pedro Sánchez y a «la parálisis». Después de que Sánchez dijese este jueves que votar al PP el 9J es una «manera indirecta» de votar a la ultraderecha, Feijóo criticó esas declaraciones asegurando que vuelve «una y otra vez con lo mismo», en alusión a que ése fue el mensaje de la campaña de generales del pasado mes de julio.

«Una y otra vez teniendo que escuchar que si fachas, que si la extrema derecha, que si la derecha extrema, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿para qué? Para hacer lo que le da la gana. Una y otra vez intentando colarnos la jugadita de turno», manifestó el presidente de los populares en la manifestación de Madrid. En este punto, dijo que «ya está bien de que los españoles» pongan «la otra mejilla» y, por lo tanto, van a poner su voto en las urnas el 9 de junio para «responder a tanto atropello». A su entender, esos sufragios serán «su derrota» y la «victoria de España para todos» porque el PP está «para servir a toda España», aunque no le voten.