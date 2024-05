La comisión de Koldo vuelve esta semana con nuevos interrogatorios

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo se reactivará esta semana tras unas semanas de parón con las comparecencias de diferentes ex altos cargos de los Ministerios de Sanidad, Transportes e Interior, como el ex presidente de Puertos del Estado o la ex presidenta de ADIF.

En concreto, este lunes están citados a comparecer el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso Jiménez Palacios, y el subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Daniel Belmar Prieto.

El miércoles 29 de mayo, cuando finalice la sesión plenaria, será el turno del director de Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA), Vicente Calzado Téllez.

Por su parte, el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo comparecerá en esta comisión de investigación del caso Koldo el jueves 30 de mayo, día en el que también desfilará por el Senado el director general de gestión de personal de ADIF, Michau Miranda Paniagua.

Y el jueves 31 de mayo será el turno de la ex presidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que dimitió en 2023 por el error de los trenes que no cabían en los túneles.

Casi una hora por grupo

Estas sesiones serán las primeras en las que los grupos de la comisión tengan 50 minutos de interrogatorio por cada compareciente, después de que el PP haya decidido ampliar 20 minutos más el tiempo de cada interviniente, Hasta ahora, los grupos tenían 30 minutos para preguntar a los comparecientes en la comisión de investigación del Senado, en un formato de interrogatorio en el que ese tiempo estaba repartido entre las intervenciones de los portavoces y las respuestas de los comparecientes.

Sin embargo, el PP ha hecho valer su mayoría en la Mesa de la comisión de investigación del Senado para aumentar a partir de este viernes el tiempo que dispondrán los grupos para realizar sus interrogatorios hasta los 50 minutos.

Este planteamiento del PP ha coincidido con la citación de Sánchez a esta comisión de investigación. Aunque aún falta por definir la fecha concreta en la que el jefe del Ejecutivo comparecerá, los ‘populares’ han aumentado ya el tiempo de intervención para disponer de más minutos para interrogarle.

Además, el PP quiere que si un compareciente decide no responder a las preguntas de los grupos en esta comisión de investigación porque está bajo una investigación judicial, los portavoces puedan gastar esos 50 minutos durante su intervención.

Eso sí, por el momento continuarán con el orden de intervención de los grupos de menor a mayor representación, de modo que abrirá las comisiones de investigación el grupo mixto (UPN o Vox) y las cerrará el interrogatorio del PP, algo que ha levantado reticencias dentro del propio grupo popular en el Senado.