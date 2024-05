Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Con 25 años de experiencia en las Cortes de Castilla y León, el popular Raúl de la Hoz da ahora el salto al Parlamento Europeo. El número 12 en la lista de su partido le garantiza una silla en la eurocámara a la que se sentará con varios retos pero con la despoblación como principal objetivo. «Me gustaría convencer, primero a los míos y después al resto, de la importancia de que nos tomemos en serio la lucha contra despoblación. Que la Unión Europea se implique de verdad; que todos los estados y las regiones luchen contra la despoblación», remarca el candidato del PP a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio

«Es necesario que Europa convierta la despoblación en un eje estratégico. Hasta ahora ha habido acciones colaterales, pero nunca una estrategia única y exclusiva, con medidas concretas, apoyo financiero y un compromiso de colaboración de los diferentes territorios. Eso es lo que planteamos, abordar el problema de la despoblación de forma global y así orientar la política comunitaria a esta cuestión tan importante que castiga también a León», apunta.

De la Hoz destaca que el Parlamento Europeo es ahora «el más importante del mundo» y donde se toman decisiones «influyentes» tanto para España como para Castilla y León y la propia provincia leonesa pese a que «el ciudadano lo vea como algo lejano, allí se toman decisiones que le afectan muy de cerca». «En estas elecciones europeas León se juega tener una correcta representación de sus intereses en Europa», precisa el popular para añadir: «Necesitamos una Europa que sea capaz de salvaguardar los intereses de los ciudadanos españoles cuando su Gobierno no lo hace. Necesitamos una España fuerte en Europa para que las decisiones que allí se adoptan tengan en cuenta la perspectiva estatal de nuestro país; es decir, no hacer política pensando en el partido al que representamos sino en los ciudadanos a los que representamos».

Corredor atlántico

Las infraestructuras son clave para De la Hoz en una provincia como León y «con un Gobierno que humilla los intereses de los leoneses, con el desarrollo de las infraestructuras de esta provincia», señala en relación al impulso al Corredor Mediterráneo frente al Atlántico, al que están «lastrando». El Partido Popular busca que el Corredor Atlántico «se desarrolle, se anticipen los plazos de ejecución. Pero claro, el Gobierno de España es incapaz de elaborar el plan director definitivo mientras el Corredor Mediterráneo va como un tiro». En la misma línea se refiere De la Hoz a la Ruta de la Plata: «León tiene un problema de desarrollo de infraestructuras, y una de las que consideramos clave también es la apertura de la Ruta de la Plata». Así, recuerda que la Unión Europea «ha abierto la posibilidad de financiarla. Hemos solicitado rebajar el plazo de ejecución, pero estamos esperando a que el Gobierno socialista acepte el reto de desarrollar esta infraestructura vital para el noroeste español y, por lo tanto, para la provincia de León».

Agricultura y ganadería

Junto con las infraestructuras, el sector primario es otro de los retos que se plantea De la Hoz. Garantizar la exigencia de PAC y de sus cuantías, la reducción de su burocracia, y «dejar claro que la agricultura es compatible con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Los mejores ecologistas de Europa son nuestros agricultores y ganaderos y, por lo tanto, hemos de colaborar con ellos», sentencia el candidato popular para responder a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cabeza de los socialistas al Parlamento Europeo, a la que reprocha «su capricho ideológico para que el lobo sea protegido; algo absolutamente alejado de la realidad que viven nuestros ganaderos, porque considera que el sector primario es el principal enemigo de la lucha contra el cambio climático».

«Hay que proteger los productos de la Unión Europea frente a los productos de fuera a través de las cláusulas espejo; no puede ser que en León se vendan productos que vienen de fuera de la Unión Europea a los que se les han exigido menos requisitos que a los agricultores de aquí, de tal forma que al final resulte un producto más barato».

Raúl de la Hoz destaca que los Fondos Next Generation «son una extraordinaria capacidad de desarrollo, pero la solidaridad de la Unión Europea se topa con un Gobierno completamente ineficaz». «Los fondos no están llegando a quienes deberían llegar, que son los empresarios y es necesario que las administraciones autonómicas tengan un mayor protagonismo en la gestión. El Gobierno se empeña en que no lleguen al sector privado», rechaza el popular. Además, recuerda que el PP «plantea una mayor implicación de Europa en el desarrollo de viviendas y que el Banco Europeo de Inversiones avale hasta el 95% del coste de la adquisición de la primera vivienda de los menores de 35 años. Es algo factible que ayudará a paliar los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes».

A nivel Europeo, De la Hoz apuesta por conseguir «una política común de Defensa, si queremos una Europa fuerte es preciso generar consensos para fijar posiciones únicas en relación a temas importantes que afectan a todo el mundo», remarca el candidato popular en relación a conflictos como el de Ucrania y el de Israel y Palestina. En este sentido considera que el Gobierno «está utilizando un conflicto para intentar ganarle un par de votos a Sumar y que no se hable de la corrupción que acecha personalmente a Pedro Sánchez o para tapar la ley de amnistía».

El candidato popular anima a la participación el 9-J porque «está claro que un buen resultado para el Partido Popular debe provocar necesariamente la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, una victoria contundente del PP será la mejor noticia para España», asegura. Ante el ascenso de la extrema derecha, asegura que su partido «está abierto» a hablar con todas las fuerzas políticas «siempre y cuando respeten los valores constitucionales españoles y los de la propia Unión Europea. Ojalá eso implique acuerdos con Vox, ¿por qué no?».

